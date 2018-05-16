HTC宣布将推出区块链智能手机：命名为“Exodus”,智能手机 htc 区块链 手机 虚拟现实
（原标题：HTC officially announces a new blockchain-powered phone）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息，据外媒报道，HTC是最近一家加入区块链创业热潮的公司，该公司宣布计划生产一款全新应用区块链技术的安卓智能手机。该公司将这款手机命名为“Exodus”，并为其配备了通用数字钱包和安全硬件，以支持加密货币和分布式应用。
Exodus手机将支持比特币、以太坊（Ethereum）及其它主要加密货币，预计将会拥有更多合作伙伴。HTC设想打造一个以Exodus手机为节点的原生区块链网络，该网络将支持用户之间的加密货币交易。据报道，HTC也在考虑允许人们使用加密货币购买Exodus手机。该公司尚未公布Exodus手机的价格。
HTC虚拟现实头显项目HTC Vive创办人陈信生将负责公司所有区块链项目。在纽约今天举行的全球区块链共识会议Consensus 2018上，陈信生表示：“我们设想打造一款手机，在该手机上你拥有自己的电子钥匙，你拥有自己的身份和数据，你的手机就是中心。”
HTC的Exodus手机可能是全球第二款区块链智能手机。首款区块链智能手机由以色列科技企业SirinLabs推出，命名为Finney，是一款可以让人们存储和使用数字货币的手机，同时无需缴纳交易费用。该手机的售价为1000美元。（刘春）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214698-1.html
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