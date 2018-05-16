2018年土壤修复行业发展前景分析 万亿市场待挖掘

建国以来，我国经济发展较为粗放，由此带来的土壤污染问题遍及耕地、工业用地、矿区用地和其他用地，受到污染的土壤规模、所占比重也较大。
土壤污染规模大、比重高
建国以来，我国经济发展较为粗放，由此带来的土壤污染问题遍及耕地、工业用地、矿区用地和其他用地，受到污染的土壤规模、所占比重也较大。
在耕地方面，根据中国地质调查局发布的《中国耕地地球化学调查报告》，我国重金属中重度污染或超标的点位比例占2．5％，覆盖面积达到3488万亩。轻度轻度污染或超标的点位比例占5．7％，覆盖面积7900万亩，污染或超标耕地主要分布在南方的湘鄂皖赣区、闽粤琼区和西南区。
图表1：我国受污染耕地比例（单位：％）
资料来源：前瞻产业研究院整理
在工业用地方面，根据数十年来城市工业企业搬迁频率，可以推测我国受污染的工业用地数以百万计，这些场地的土壤往往受到挥发性有机污染物、重金属等多种污染物的污染，污染土层深度可达数米至数十米，地下水同时受到污染。随着越来越多的城市工业用地转变为绿化、娱乐等公共用地或居住用地，潜在的土壤污染问题将逐渐暴露出来，对人居环境质量和居民健康造成显现或潜在的危害。
在矿区用地方面，我国矿产资源丰富，随着矿产资源的不断被挖掘，矿区污染土壤也愈发严重。根据调研结果，矿山污染超标点位占33．4％，主要污染物为镉、铅、砷和多环芳烃。有色金属矿区周边土壤镉、砷、铅等污染较为严重。
政策密集出台支持土壤修复
根据前瞻产业研究院《2018－2023年中国环保行业发展前景与投资预测分析报告》的汇总，近年来我国逐渐认识到土壤污染的危害，以及在转变经济发展方式的情况下，土壤污染治理和土壤修复行业受到各级政府的关注，成为环保领域的黑马。
2016年12月，国务院印发了《土壤污染防治行动计划》，简称“土十条”。这一计划的发布可以说是这个土壤修复事业的里程碑事件。根据“土十条”规划目标，到2020年，受污染耕地安全利用率达到90％左右，污染地块安全利用率达到90％以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95％以上，污染地块安全利用率达到95％以上。
图表2：《土壤污染防治行动计划》规划目标
资料来源：前瞻产业研究院整理
2017年2月，国土资源部、发改委发布《全国土地整治规划2016－2020》。《规划》提出将“贯彻保护环境国策，积极推进土地复垦和土地生态整治”作为重点任务之一，在各类土地整治活动中明确要求采取生态化土地整治措施。
在耕地方面，《规划》确保要建成4亿亩高标准农田，力争建成6亿亩，全国基本农田整治率达到60％。建造4－6亿亩高标准农田总投资0．72－1．08万亿。
图表3：《土壤污染防治行动计划》部分工程投资额（单位：亿元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
2017年底，土壤污染防治法草案二审稿提请全国人大常委会审议。2018年，在对草案进一步修改完善的基础上，土壤污染防治法有望快速出台。
历经两次审议形成的土壤污染防治法草案二审稿，已经对诸如摸清土壤污染现状，开展土壤污染详查；明确污染责任主体、明确防治原则；技术路线的选择和技术标准的规范；以及如何正确发挥政府、市场关系，确保污染治理和预防行为的长期可持续等作了规定，土壤环境立法工作已取得实质性进展。
土壤修复万亿市场等待挖掘
中国土壤修复市场尚处于起步阶段，据统计，我国约43．75％土壤修复项目规模较小，集中在5000万以下。2亿以上相对大规模项目比例仅占18．75％。与美国和欧洲分别已修复30283处和80700处污染场地项目相比，我国已修复的场地数不超过500个，土壤修复市场尚处萌芽阶段，但发展态势良好。
目前我国土壤修复行业的产值占环保产业总产值的比重大约为0．5％。而美国的土壤修复行业在2000年左右进入高速发展期，土壤修复的资金占GDP的比重保持在 0．4％以上，占环保产业总产值的 30％左右。
图表4：中美土壤修复产值占环保产业总产值对比（单位：％）
资料来源：前瞻产业研究院整理
综合耕地、工业用地、矿区用地及其他用地规模，按照土壤修复平均2万元／亩计算，保守估计我国土壤修复市场已经超过1万亿元。
图表5：不同土地土壤修复市场规模（单位：亿元）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214699-1.html
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