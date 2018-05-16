鲜果寄递，顺丰是如何撬动这个千亿规模产业链的？
水果季马上就要到了，鲜果寄递也成为相关行业关注的话题。一是因为吃货们的心思是所有服务型企业必须要琢磨的;二来鲜果寄递的这个细分市场，已经从单纯的产品寄递发展成一条完整的产业链。
聊鲜果寄递，顺丰是绕不开的话题。多样化的强大运力(尤其是航空)其实只是顺丰掘金鲜果寄递的优势之一，经过多年的深耕和布局，顺丰在鲜果寄递这个细分市场早已构筑了一条护城河。
从单一产区覆盖到主要主产区
顺丰涉足鲜果寄递，最早可以追溯到2008年。那一年5月，产自山东烟台的大樱桃首次通过顺丰小哥送达消费者的手中。接下来几年，基于电商的需求和自身业务的布局，顺丰并不满足于只做“跑腿小二”，而是在生鲜寄递领域进行了一系列大胆的尝试。
主要集中在两大方面——
1.深耕产品
单以寄递来论，生鲜产品的主要难点是什么?时效、破损、保鲜。从2008的烟台大樱桃和阳澄湖大闸蟹开始，顺丰一直在围绕这三个问题对服务进行优化和升级：
一是强化运力保障，提升运输时效。顺丰通过专机来运水果早就不是新闻，值得关注的是顺丰对不同形式运力的整合。
以马上就要开始的“樱桃大战”为例，除了前面提到的烟台顺丰拟投入6架专机来承运;顺丰与中铁快运携手推出高时效快递产品“高铁极速达”，今年也将尝鲜山东大樱桃，14个流向、17趟列车限时承诺送达，运费相对便宜，时效还更加稳定。
二是研发专用包装，一品一包装或一品多包装的“大投入”既保证了生鲜水果的安全、无破损，还在品牌营销、用户体验等方面带来极大提升。更具创新性举措的是，客制化的包装箱还能够匹配差异化寄递模式，多种包装方案对应不同寄递重量需求，全程冷藏温控。
三是加大冷运投入。截止到2018年4月，顺丰冷运目前已开通运营食品干线114条，覆盖127个城市，覆盖934个区县，共2450条流向，贯通东北、华北、华东、华南、华中核心城市，拥有51座食品冷仓，定制化包装、高蓄能冷媒温控技术，仓储温度、湿度异常预警监测系统GROUND陆运资源交易平台衔接车辆GPS全球定位系统及车载温控实时监测系统，与顺丰冷运网络无缝对接，提供专业、高效、定制化的运输服务。
2.贯通产业
有了强大的产品(服务)做保障，顺丰开始在产业链上进行渗透，围绕区域特色经济打造“生鲜品类”的综合“行业解决方案”。其中最重要的一个动作就是深入原地产，直接在果农和消费者之间建立联系，推行产销对接的一站式服务。
据了解，在“产销一体化”的基地模式下，顺丰已经成功打造了烟台樱桃、岭南荔枝、阳山水蜜桃、云南松茸、阳澄湖大闸蟹、华北牛羊肉、赣南脐橙、查干湖鱼等在内的9个特色农特项目。对于顺丰而言，未来要做的事其实就两个字——复制，把成功的模式和经验复制到全国其他地区。
还是以樱桃为例，放眼全国，除了山东烟台，陕西、山西、河北、河南、辽宁、甘肃、四川等省均是樱桃的大型主产区，不同消费观念下，品质足以与烟台樱桃媲美。遗憾的是，这些地方的樱桃由于产业链不完善，仍存在运输环节多、损耗高等问题，区域品牌化进程较烟台滞后。
痛点即商机，从单一产区覆盖到主要主产区，顺丰加大农特项目“复制”力度，就是瞄准了这个仍在快速增长的潜在市场。
从主产区覆盖到产地的产销对接服务渗透
4月17日，顺丰在西安举办了一场推介会，希望将烟台樱桃的成功经验复制到陕西产区，助陕西樱桃打响品牌知名度。结合前面提到的“产销一体化”模式，顺丰在这场推介会上还有另一个动作——
推介会上，顺丰宣布在陕西成立首个“一件代发中心”，帮助行业树立寄递流程标准。该中心采用的是集优质农产品采购，预冷，分拣，包装，运输，售后等一体化的“一件代发”服务模式，为农产品销售提供以物流运输为基础的产销对接服务。
针对电商客户对于农产品溯源，选品，运维，保质等综合服务痛点，顺丰采用果园直采模式，帮助其线上订单直接对接，缩短供应链运营环节。对果农来说，“一件代发中心”可助力其拓展销售路径，实现农产品从枝头到舌头的直发运营模式。
在推进农特项目主产区覆盖的基础上，加速向产地服务领域渗透，打造“产销一体化”模式的升级版。
以陕西合作为例——
果农端，顺丰依托顺丰渠道资源，积极推行互联网+农业销售模式，将陕西樱桃新鲜、快速地运往电商、品牌商等平台销售，以销带运，增强流通，助力当地果农拓展销售渠道。
电商端，顺丰提供基于物流的全套服务支持，有效弥补陕西地区农产品产业链发展的不足。比如电商最关注的产品货源，顺丰拥有专业的采购寻源团队和品控团队，可帮助其挑选安全优质的农产品产地，大大提升了农产品销售效率。
未来，顺丰将以陕西、河南、甘肃、四川为切入点，打造中西部地区农产品生态链。
从产地服务渗透到农产品溯源
包括鲜果在内的农产品，田间到餐桌的过程中有两个核心难点——品控与运输。
品控在于田间地头，运输在于快递企业，两者之间存有着分离，如何建立全链路的连接，以确保农产品的全程化质量保证?
顺丰之所以要加速向产地服务领域渗透，除了寻求与果农的深度捆绑之外，另一个重要的目的就是在品控与运输之间建立连接。怎么实现?农产品溯源。
基于顺丰食品追溯平台的一体化解决方案，整合追溯环节生产信息，建立食用农产品质量安全的追溯体系。
根据易观发布的《中国生鲜电商行业年度综合分析2018》报告，2017年我国生鲜电商市场交易规模已经突破千亿大关，达到1418亿元(其中水果的销售占比就达到了70%，稳居第一)。此为需求端，绝对的千亿市场，而且增速迅猛。
再看供给端，各类生鲜电商平台在经过资本大战的洗礼后，格局基本稳定;以盒马鲜生、7FRESH为代表的新零售下消费场景的开发和精细化运营，也预示着未来的市场将会更加成熟。
然后是政策端，国家提出的乡村振兴战略也为农产品进城带来诸多利好，国家邮政局力推多年的“快递下乡”工程也使得城乡流通的渠道更加通畅。
民以食为天，农产品这个市场大到无法想象，鲜果寄递只是其中很小的一部分，未来可供快递公司深耕的领域还有很多很多。顺丰以场景驱动产品，以产品构建标准，再通过标准撬动全产业链，或将为快递行业发展提供新思路。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214701-1.html
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