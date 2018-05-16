纵切车床：精密轴类加工的得力助手

常规的车床在加工中是依靠刀具的移动来完成对多余毛坯料的车削，但是在针对精密细长轴类的加工中，常规车床显然无法满足加工需要，而纵切车床的出现使批量加工精

纵切车床，顾名思义就是在金属切削加工中，刀具的运动轨迹相对于工件的中轴线是垂直的，也就是在车削加工中工件是旋转和移动的，车刀不需要跟随工件移动，与常规的车床有着本质的区别。常规的车床在加工中是依靠刀具的移动来完成对多余毛坯料的车削，但是在针对精密细长轴类的加工中，常规车床显然无法满足加工需要，而纵切车床的出现使批量加工精密轴类工件成为可能。该机床也可称为走心式数控车床、主轴箱移动型数控自动车床或经济型车铣复合机床。

纵切机床的使用现在可以说是相当广泛，和常规的数控加工机床相比，之所以能够得到大家的欢迎，最主要的原因就是因为在使用的过程中有复合加工的突出优势，能够在最短的时间内生产最多的产品，而且生产的精度和质量也有保障，纵切机床的加工生产到底带来哪些优势呢？

纵切机床在使用的过程中能够大大缩短产品加工制造的供应链，所以这就代表着缩短了生产加工的时间，能够提高整体加工生产的效率，并且在进行加工生产的过程中，也能够一次完成大部分的加工工序，不仅可以节省整体生产加工的时间，对于装卡导致的生产辅助时间也大大缩短，对于加工生产的等待时间也开始减少，显著地提高了生产效率，并且对于生产的功能质量也会有更好的保障。

纵切机床在使用的时候不仅提高了加工精度，而且能够保证在使用操作的过程中也十分安全便捷，任何一个工作人员经过简单的了解之后都能够进行操作使用。且纵切机床不仅能提高产品的加工精度，对于精度的控制也特别稳定。因为机床的控制性很好，这对于使用操作来说会有更好的安全保障，所以大家在选择的过程中，此纵切机床能够给他带来更好的使用体验。

通过纵切机床确实可以给加工生产带来非常多的优势，而且能够让加工生产的成本大大下降，对于人工以及生产原材料的投入和机床占地面积会减少，总体的设备维护费用能有所降低。所以使用纵切机床不仅能够让企业厂家的固定资产投资下降，对于生产运作管理的成本也会有更好的控制，这些优势都能够带来更好的经营生产利润。

近年来，随着中国经济和科技日益飞速发展，纵切机床的技术也在飞速发展和创新，目前很多地区，例如广东、辽宁、山东和西安等都拥有自主研发的设备和技术。在市场上纵切机床厂家众多的情况下，各厂家性能也是各有千秋，因此，用户在选购的过程中应特别注意以下几点：

1、注重考查纵切机床的配置数据：大家在挑选纵切机床的时候，除了考虑价格以及型号之外，对于其配置数据也要进行充分的了解，毕竟这直接影响到设备的生产质量，所以大家还是需要多加注意，避免在生产中出现质量问题。

2、充分了解各类纵切机床型号及功能特点：现在纵切机床的型号有很多，具备的性能其实也是各有千秋，因此大家在选购纵切机床的时候除了明确自己的需要之外，还要对的型号及性能做一个全面的了解，这样才不至于在购买的过程中无所适从。

3、适合自己的才是最好的：很多厂家由于对于纵切机床还不是十分了解，因此在购买相关设备的时候觉得选择最贵的就是正确的选择，其实不可不必这样，大家在选购之前先要对于自己所要生产的零件有所定位，清楚零件的生产要求和细节有哪些，根据自己的实际要求挑选出最适合自己的设备。

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