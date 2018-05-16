纵切车床：精密轴类加工的得力助手

常规的车床在加工中是依靠刀具的移动来完成对多余毛坯料的车削，但是在针对精密细长轴类的加工中，常规车床显然无法满足加工需要，而纵切车床的出现使批量加工精
纵切车床，顾名思义就是在金属切削加工中，刀具的运动轨迹相对于工件的中轴线是垂直的，也就是在车削加工中工件是旋转和移动的，车刀不需要跟随工件移动，与常规的车床有着本质的区别。常规的车床在加工中是依靠刀具的移动来完成对多余毛坯料的车削，但是在针对精密细长轴类的加工中，常规车床显然无法满足加工需要，而纵切车床的出现使批量加工精密轴类工件成为可能。该机床也可称为走心式数控车床、主轴箱移动型数控自动车床或经济型车铣复合机床。
纵切机床的使用现在可以说是相当广泛，和常规的数控加工机床相比，之所以能够得到大家的欢迎，最主要的原因就是因为在使用的过程中有复合加工的突出优势，能够在最短的时间内生产最多的产品，而且生产的精度和质量也有保障，纵切机床的加工生产到底带来哪些优势呢？
纵切机床在使用的过程中能够大大缩短产品加工制造的供应链，所以这就代表着缩短了生产加工的时间，能够提高整体加工生产的效率，并且在进行加工生产的过程中，也能够一次完成大部分的加工工序，不仅可以节省整体生产加工的时间，对于装卡导致的生产辅助时间也大大缩短，对于加工生产的等待时间也开始减少，显著地提高了生产效率，并且对于生产的功能质量也会有更好的保障。
纵切机床在使用的时候不仅提高了加工精度，而且能够保证在使用操作的过程中也十分安全便捷，任何一个工作人员经过简单的了解之后都能够进行操作使用。且纵切机床不仅能提高产品的加工精度，对于精度的控制也特别稳定。因为机床的控制性很好，这对于使用操作来说会有更好的安全保障，所以大家在选择的过程中，此纵切机床能够给他带来更好的使用体验。
通过纵切机床确实可以给加工生产带来非常多的优势，而且能够让加工生产的成本大大下降，对于人工以及生产原材料的投入和机床占地面积会减少，总体的设备维护费用能有所降低。所以使用纵切机床不仅能够让企业厂家的固定资产投资下降，对于生产运作管理的成本也会有更好的控制，这些优势都能够带来更好的经营生产利润。
近年来，随着中国经济和科技日益飞速发展，纵切机床的技术也在飞速发展和创新，目前很多地区，例如广东、辽宁、山东和西安等都拥有自主研发的设备和技术。在市场上纵切机床厂家众多的情况下，各厂家性能也是各有千秋，因此，用户在选购的过程中应特别注意以下几点：
1、注重考查纵切机床的配置数据：大家在挑选纵切机床的时候，除了考虑价格以及型号之外，对于其配置数据也要进行充分的了解，毕竟这直接影响到设备的生产质量，所以大家还是需要多加注意，避免在生产中出现质量问题。
2、充分了解各类纵切机床型号及功能特点：现在纵切机床的型号有很多，具备的性能其实也是各有千秋，因此大家在选购纵切机床的时候除了明确自己的需要之外，还要对的型号及性能做一个全面的了解，这样才不至于在购买的过程中无所适从。
3、适合自己的才是最好的：很多厂家由于对于纵切机床还不是十分了解，因此在购买相关设备的时候觉得选择最贵的就是正确的选择，其实不可不必这样，大家在选购之前先要对于自己所要生产的零件有所定位，清楚零件的生产要求和细节有哪些，根据自己的实际要求挑选出最适合自己的设备。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214702-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
由中国环境监测总站建设运行的京津冀及周边区域空气质量预报业务系统在近150个项目中脱颖而出，作为数字化建设在民生领域的优秀案例，获评“数字中国建设年度最
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。