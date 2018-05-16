神州信息智能服务助力“中国智造”

在国家《中国制造2025》的政策指引下，我国制造企业纷纷加速向智能制造迈进，而信息化作为企业竞争力和运营效率的重要保障，也成为制造业转型的重要着力点。

近日，神州信息与美的制冷公司签订IT终端桌面服务合同，合同金额4400余万元。作为中国领先的IT服务产业的领导企业，神州信息在推动“中国智造”产业升级方面扮演的角色日益凸显。

在国家《中国制造2025》的政策指引下，我国制造企业纷纷加速向智能制造迈进，而信息化作为企业竞争力和运营效率的重要保障，也成为制造业转型的重要着力点。为加强内部控制、促进精细化管理、实现IT降本增效，IT运维管理外包被越来越多的企业采用。随着我国制造业智能化升级的加速，到2020年我国智能制造产值规模有望超三万亿元，IT运维管理外包也将迎来新的增长空间。

当前，我国制造企业在IT运维领域面临诸多痛点。 如使用的IT运维系统较为初级，智能化程度不高，对IT员工依赖性较高，人力资源成本及风险较大。另外，也存在着故障问题解决率长期不达标，现场响应不及期望，支撑业务运转能力不足等问题，服务的规范性有待提升。还有，IT运维提供商往往会较多地介入企业运营，其服务资质和可靠性也困扰着企业。

引领IT服务标准化 做用户的“智能运维管家”

美的是中国领先的家电制造企业，通过十余年的IT运维外包，已基本建立统一的外包服务交付模式、统一的服务接口、规范的项目管理和服务交付。为进一步提升内部精细化管理水平，美的希望进一步完善优化桌面运维体系，包括提升服务台在线率，降低运维人力风险，加强现场响应等，推动企业信息化升级。

作为中国 IT 服务标准ITSS的先行者和推动者，神州信息一直以业务模式和技术产品创新引领和推动着中国信息化进程及信息服务产业的发展，为金融、政企、电信、农业等国民经济重点行业提供整合的IT服务，是“数字中国”建设的重要力量。

在智能运维领域，神州信息推出的“锐行服务”V4.0产品体系，以自动化、智能化运维代替人工操作，压缩人工干预空间，持续提升运维服务大数据分析能力和服务质量。此外，不断提升服务质量与客户感知，实现IT服务从被动服务向主动服务升级。随着“锐行服务”的不断推广覆盖，神州信息构建了智能运维服务新生态，并与三大运营商、众多银行等客户建立了良好合作关系，确立了在国内第三方IT维护服务市场的领先地位。

此次，神州信息为美的提供的智能服务，基于全生命周期服务设计、全行业全技术的资源整合以及全平台高融合的工具建设，将保证美的IT运维服务平滑延续过渡的前提下，进一步优化IT桌面基础运维服务体系，对企业的精益管理和“智造”提供强有力的支持。

深入制造业 扩展智能运维市场空间

值得注意的是，智能服务是神州信息的优势业务，已成为公司的重要发展支柱。神州信息2017年财报显示，公司营业总收入81.87亿元，其中智能服务业务实现收入26.21亿元，占比32%。该项目将有效提升制造企业的运营管理能力和效率，成为制造业转型升级的重要抓手，而神州信息的智能运维服务将为中国智造的发展提供有力的技术保障和支撑。

此次合作是神州信息IT外包服务在我国智能制造领域的重要突破，对后续公司进一步扩展制造业市场，支持我国制造业的转型升级具有重要示范意义。同时，该项目也将强化公司在珠三角地区的市场覆盖和业务布局，为公司华南区域的业务增长起到积极的促进作用。

神州信息表示，我国的IT运维服务从“自动化”向“智能化”升级已是必然，智能运维市场未来几年的年增速或将超过30%。作为神州信息未来的重要发展方向，随着我国制造企业智能化转型的快速发展，公司的智能运维服务将迎来更广阔的市场空间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214703-1.html

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