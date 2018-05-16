你好 新时代 秀色娱乐延续文化之旅

5月15日，由中央网信办移动管理局指导，秀色娱乐、光明网联合主办的“你好 新时代——扬文化宝藏•筑大国自信”大型系列直播活动首场直播顺利开播。首场直播走进山西运城，话题聚焦中国剪纸艺术，采访到“河东第一剪”剪纸艺术传人李建肖老师。秀色娱乐旗下秀色直播、乐嗨秀场、嗨秀秀场、红人直播、蜜疯直播全程直播，网友们表现出对剪纸的极大兴趣，积极参与互动。

对于剪纸，很多人并不陌生。有着千年历史的剪纸艺术作为一种民俗文化，在历史的发展过程中积淀了深刻的人文底蕴。小小的剪纸，既是民众向往美好生活的记录，也是民族文化发展的印记。

作为非物质文化遗产剪纸代表性传承人，李建肖做客首场网络直播，她曾先后被授予“河东第一剪”“中国民间艺术杰出传承人”“民间艺术大师”等称号。由她创作的《河东婚俗》和《河东年俗》两部作品曾获得中国风俗大赛特别奖和金奖。直播中，她向网友介绍了有关剪纸的历史文化，跟网友分享了自己学习剪纸的过程，并现场展示剪纸工艺。

直播中，有不少网友表示想要学习剪纸艺术。李建肖也坦言，非遗文化的传承确实需要大家的共同努力。维护和拓展非遗文化的生存与发展空间，需要鼓励和吸引更多的人加入传承行列，实现可持续的非遗保护。

直播作为深受年轻人喜爱的传播方式，与传统文化的有机结合不仅能够丰富平台内容类型，而且可以让更多人领略到传统文化的魅力。秀色娱乐于2017年11月参与的“国粹之美”戏曲专场直播得到了网友和文化界人士的一致认可，CEO何晓武于2018年1月接受了《焦点访谈》栏目的相关采访。2018年4月，秀色娱乐发起“我为家乡代言”活动，很多用户介绍了家乡的风光、物产、特色美食，还展示了家乡风俗、传统手工艺等非物质文化遗产，引发了高频互动。

我国还有许多博大精深的传统文化等待我们发现、传承，秀色娱乐将在“直播+文化”上继续努力。在此次联合光明网推出的“你好 新时代——扬文化宝藏•筑大国自信”系列直播中，秀色娱乐会为网友带来更多更好的内容，共赏传统文化的瑰丽。

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