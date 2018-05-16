魅族架构再调整：魅族和魅蓝又合并在一起了,魅族 魅蓝
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息，距离魅族上次组织结构的大调整半年多时间，网易科技获悉魅族又要进行组织架构的调整：原有的魅族与魅蓝独立事业部再次合并走在一起。魅族成立了销售中心和市场中心，销售中心由李楠负责，市场中心杨柘负责。
具体来说，成立两个中心：销售中心和市场中心。销售中心全面负责魅族、魅蓝手机产品整体操盘，线下销售业务。而原有的魅族和魅蓝事业部下设的销售职能平移至销售中心；市场中心负责魅族、魅蓝产品品牌推广、市场营销、活动策划和媒体公关业务，那么原有的魅族和魅蓝事业部下设的市场营销职能平移至市场中心。
李楠为销售中心负责人，杨柘则为市场中心负责人。
另外，销售中心也进行了一些调整：成立运营商部，分销业务部，零售管理部，销售支持部，GTM部，负责魅族和魅蓝的产品。
这已经不是魅族第一次进行组织架构调整了，在黄章宣布重新出山要打造梦想机之后10个月，2017年12月份，对魅族进行了史上组织架构最大的一次调整：魅族在原有的魅族、魅蓝、Flyme事业部基础上，新升级了2大事业部：海外事业部、配件事业部，并且将原有的PQCS中心更名为了QCS中心。
在2017年2月份，黄章二次出山，宣布要打造自己的梦想机之后，魅族就一直处于“变动”当中。2017年5月份，魅族对内发布全新的组织架构：黄章作为魅族董事长兼CEO直接参与公司运营。魅族将划分为三大事业部：魅族事业部、魅蓝事业部、Flyme事业部。
而后2017年年底，魅族进行了史上组织架构最大的一次调整，这次调整不仅新升级了2个事业部，而且对“老兵”白永祥、“李楠”以及负责Flyme的杨颜，新加入的杨柘均进行了调整：《通知》显示，魅族在原有的魅族、魅蓝、Flyme事业部基础上，新升级了2大事业部：海外事业部、配件事业部，并且将原有的PQCS中心更名为了QCS中心。
之后的魅族又经历一系列变动：魅族销售部总经理褚淳岷离职等，不过黄章明确表示一切为了上市，“企业不可以亏损，只有盈利才可以持续才能向上市目标迈进。如果亏损了就必须减低费用、精简人员。”
正是如此，黄章重新出山，进行组织架构的调整和人员的精简。2017年的魅族销售额超过了200亿，保持了健康稳定的盈利。
此次调整具体原因还待公布。（静静）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214705-1.html
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