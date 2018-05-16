柳传志：有人给联想扣"卖国"的帽子，这事不能忍

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息，今日联想控股董事长柳传志、联想集团董事长兼CEO杨元庆和联想控股总裁朱立南联合对“5G投票事件”发布声明，称有必要向联想的全体员工说明实际情况和调查结果。

柳传志表示，这是发生在2016年关于5G信道编码标准方案投票的事情。在整个投票过程中，联想集团代表遵循两个原则：一个是基本的，要维护自己企业的利益；还有一个更高的原则就是要注重国家和行业发展的整体利益。柳传志认为，联想的投票原则没有问题，执行也没有问题。任正非也称，联想在5G标准的投票过程中的做法没有任何问题，并对联想对华为的支持表示感谢。

柳传志称，今天联想不能容许有人泼脏水，甚至冠以“卖国”的帽子，如纯属巧合也就罢了，若是有意为之，“试图冲击我们的军心，打垮我们的士气，践踏联想人的尊严，打击一个民族品牌的骄傲，我们所有的人，都绝不能、也绝不会有半分容忍！”“联想的干部要积极行动起来，全体同仁要积极献计献策，万众一心，同仇敌忾，誓死打赢这场联想荣誉保卫战！”

近日，2年前3GPPRAN187次会议上关于5G短码方案的投票过程在知乎上被挖出了多个“版本”，关于“联想为什么不给华为投票”、“联想不支持Polar方案”、“联想站队高通，导致华为以微弱差距输了”等文章随后在各大平台被刷屏热议。对此联想表示联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由华为、中国移动等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。

以下是声明全文

行动起来，誓死打赢联想荣誉保卫战！

联想的战友们：

近几天，我从朋友转给我的文章里注意到，突然出现了一些直指联想、用词相当恶毒的文章，甚至把“卖国”的帽子扣在联想身上，声音竟然越来越大，致使联想的声誉受到了严重的挑战，这让我非常震惊！由于这些年我不再担任联想集团的任何职务，不了解这件事的始末，于是我向元庆和联想集团的多位高管，包括当时参加3GPP会议的联想代表进行了详细的调查。我、元庆和联想控股总裁朱立南认为，我们有必要向联想的全体员工说明实际情况和调查结果。

这是发生在2016年关于5G信道编码标准方案投票的事情。在整个投票过程中，联想集团代表遵循两个原则：一个是基本的，要维护自己企业的利益；还有一个更高的原则就是要注重大局。什么是大局？大局就是国家和行业发展的整体利益。

3GPP（3rd Generation Partnership Project）是全球影响最大的通讯标准化机构，主要协调各组织形成通讯领域的标准制定，这是一个非常专业化的学术组织，会议都是纯技术领域的讨论。在3GPP组织的5G eMBB方案第一轮（RAN1#86bis）投票的时候，联想集团基于自身前期技术和专利储备，选择了LDPC技术方案。在第二轮（RAN1#87）投票时，我们综合考虑国家整体产业合作、创新与发展，坚决选择了联想之前没有太多技术积累的Polar码方案。在整个过程中，我个人认为，联想的投票原则没有问题，执行也没有问题！

为求证这一结论，我专门和华为的任正非先生通了电话，任总对我表示，联想在5G标准的投票过程中的做法没有任何问题，并对联想对华为的支持表示感谢。我们一致认为，中国企业应团结，不能被外人所挑拨。

一个技术领域事件，事隔近两年以后，突然间被人翻了出来，还被污蔑为卖国等行为，并不断发酵，这是偶然事件？还是被人利用？种种不正常的现象，不由得不令人深思。

因为所有联想人都明白，联想的品牌是何等的来之不易！

1984年，一群完全不懂市场的科研人员，怀揣产业报国的梦想，艰难地开始了国产PC品牌的创业之路。几代联想人，一路大风大浪，为之付出了青春，其间有汗水，有泪水，甚至还有鲜血，就是这么拼了命地往前冲，才有了今天联想这个民族品牌，这是联想全体员工几十年心血的结晶！

20世纪90年代初的中国完全没有自己的计算机产业，面对大批外国企业的大举进攻，如同一个小舢板一样的联想甘冒风险，跟这些庞然大物一较高下，用代理国外产品赚的钱，贴进去来坚持国产计算机的研发，坚决举起民族工业的大旗，最终击溃国际巨头。这样才使国产电脑走进千家万户和各行各业，才使中国的信息产业得以发展！也成为今天中国互联网和移动互联网大发展的坚实基础！

2004年联想并购IBM全球PC业务，外界在鼓励我们勇气的同时，对并购的结果都不看好。但我们就是坚决去做了！中国，需要有更多企业不断壮大，屹立于世界民族之林。此后几经波折，生死角逐，2013年，联想集团个人电脑市场份额成为全球第一，为中国企业争了光！

这就是联想的基因，历经磨难，从未改变。因为什么？绝不仅仅是商业，因为在我们的心中，拥有为荣誉而战的信念，那是我们最大的支撑！

三十多年来，联想与中国的发展同呼吸共命运；三十多年来，联想从中国出发，走向世界，将一个民族品牌做成了全球品牌，将技术和服务提供给全球160多个国家和地区，充分说明了只有民族的才是世界的。

联想的历史，当之无愧是中国民族计算机产业从无到有、从弱到强、从中国到世界的一个缩影，全体联想人都会记住历史，传承信念。事实怎能歪曲！联想的荣誉岂能任人践踏！

联想集团的全体同仁，今天的我们，正面临着严峻的挑战。我们有失误，就要以非常谦虚、开放的态度，面对现实、寻找解决问题的方法。联想30多年的成长过程中，一路跋山涉水，经历九死一生，我们靠的就是团结一心，众志成城。今天我们不能容许有人朝我们泼脏水，甚至冠以“卖国”的帽子，如纯属巧合也就罢了，若是有意为之，试图冲击我们的军心，打垮我们的士气，践踏联想人的尊严，打击一个民族品牌的骄傲，我们所有的人，都绝不能、也绝不会有半分容忍！

兄弟姐妹们，到了我们挺身站出来的时候了，朗朗乾坤，如果几万名员工都不能让正气自保，我们还办什么企业，我们就是一群窝囊废！联想的干部要积极行动起来，全体同仁要积极献计献策，万众一心，同仇敌忾，誓死打赢这场联想荣誉保卫战！

联想控股董事长、联想集团创始人 柳传志

及

联想集团董事长兼CEO杨元庆

联想控股总裁 朱立南

二零一八年五月十六日

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214706-1.html

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