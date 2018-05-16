张家口市下花园区规划建设“奥运迎宾光伏廊道”

2015年以来，河北张家口市下花园区依托丰富的太阳能资源和独特的区位交通优势，规划建设“奥运迎宾光伏廊道”项目。
2015年以来，河北张家口市下花园区依托丰富的太阳能资源和独特的区位交通优势，规划建设“奥运迎宾光伏廊道”项目，建立林业光伏、农业光伏、屋顶光伏等多种光伏发电模式扮靓城市、节约能源。项目全部建成后，每年可发电2．5亿度，节约标煤15万吨，减少烟尘排放约12万吨。
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