福建连城：宜建贫困村实现光伏电站全覆盖

“像今天这样的晴好天气，电站一天就能发电200多千瓦时，收益200多元。”12日，在连城县四堡镇田茶村光伏扶贫发电站，看着一块块光伏发电板接入电网，电站管理人
“像今天这样的晴好天气，电站一天就能发电200多千瓦时，收益200多元。”12日，在连城县四堡镇田茶村光伏扶贫发电站，看着一块块光伏发电板接入电网，电站管理人员兴奋地说，这标志着连城实现了宜建贫困村光伏电站全覆盖。今年，该村里共投资48万元建设光伏扶贫发电站，发电站并网后年发电量达3．7万千瓦时，每户贫困户年增收1500元左右。
2016年3月起，连城县致力推进光伏产业扶贫，以奖补扶持贫困村的方式鼓励实施光伏扶贫项目。至今，连城62个贫困村中，除15个村因平均日照低于3．5小时没有参加外，其余47个贫困村实施了光伏扶贫发电站项目建设，占宜建光伏电站贫困村100％。
光伏扶贫发电站项目需一次性投入。为解决资金问题，2016年，连城县在全省率先出台了光伏扶贫项目建设补贴政策，对投资建设分布式光伏电站的贫困户和贫困村，由县财政按“先建后补”和“以奖代补”的办法，分别给予每户1万元和村集体投资部分10％的补贴。同时，为确保项目快速有效落地，扶贫办、发改局、供电公司等相关部门建立联络机制，对每个光伏扶贫项目建设乃至最后并网提供“一站式”服务，开通服务“绿色通道”，确保光伏扶贫发电项目顺利并网发电。
目前，47座光伏扶贫发电站已全部实现并网发电，装机总容量2125．7千瓦，带动贫困户793户增收。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214708-1.html
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