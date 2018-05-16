希沃协办全国小学数字化学习示范校联盟活动

近日，希沃作为协办单位亮相全国小学数字化学习示范校联盟活动。来自全国近300名老师齐聚一堂。本次活动，希沃携希沃易课堂、常态化录播及希沃信鸽亮相，受到老师们的热捧。其中，希沃及其示范校带来的信息化教学技能、应用案例分享更是受到了老师的频频点赞。

希沃的肖瑶带来主题分享《基于教学小数据的教师培养与评价》，分享了多个全国经典案例，为老师们介绍如何使用希沃白板5进行备授课，提高备授课效率、打造生动有趣的互动课堂;如何使用班级优化大师管理学生，对学生进行正向激励、调动孩子们的积极性、了解每个孩子的闪光点;如何使用希沃信鸽发展性评价校内老师，帮助管理层更具体的了解老师。

乌镇植材小学的陆校长围绕学校打造有品质的信息化教学进行分享，学校从最开始接触希沃一体机，培养老师使用希沃白板 5进行备授课一体、使用班级优化大师构建学生的综合素养评价体系，最后学校使用希沃信鸽将希沃白板 5及班级优化大师的数据收集起来，数据化的形式进行教学管理及教师发展性评价，形成一个闭环，构建起有品质的信息化教学体系。

希沃的王硕问大家带来全新的解决方案——希沃易课堂。希沃易课堂作为创新教学模式，打破传统的单向教学，实现师生双向互动，主要应用于未来教室的建设。其基于教师和学生手持设备，提供师生多屏互动、即时测评、资源共享等功能，打造研讨式、体验式的创新教学环境。学生不再背着沉重的书包上学，便携的小平板为学生减负。老师不仅可以在交互智能平板上展示多媒体课件、自由板书，还可将课件、试题内容同步发送到学生平板上，学生也可通过平板电脑进行课前预习、课堂抢答、课件同步、错题记录、课后巩固等操作。

翔云小学的朱老师为大家分享了希沃易课堂在智慧校园中的实际落地应用案例，以及其对平板教学理性、深入的思考成果。朱老师用实际案例为现场老师深入浅出地展示了如何将希沃易课堂与实际课堂教学进行融合，以及如何在课堂中充分利用平板、最大化地提升教学效率和教学质量。

活动的第三天，来自福建的陈老师及桐乡的徐老师为大家现场展示了两节精彩课堂。陈老师熟练地使用交互智能平板、学生平板、希沃白板5等进行授课，在各项操作中熟练自如地切换，实现了信息技术与教学的深度融合。徐老师在课堂中对大小屏互动运用自如，快速进行题目推送、收集答题信息，快速知悉学生知识点的掌握情况。现场两位老师的精彩展示让现场的老师纷纷惊叹：“原来课还可以这样上!”

任何高科技教学产品，只有在一线教学中发挥了实际作用，才能算是有价值。希沃易课堂从研发到天使用户征集，再到第一批应用案例成型，我们可喜地看到它在一线教学中成为师生教与学的得力助手;希沃信鸽也在面世半年多就迅速进入10000+学校，为学校管理注入活力。

一线教育的反馈让希沃更加笃定“以用户为核心”去设计、研发产品，坚定不移地做用户需要的、好用的、易用的教育产品，不仅提供“好用的工具”以提高教学效率和成效，也提供“有效的数据”以辅助老师个人及学校管理者进行科学决策。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214710-1.html

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