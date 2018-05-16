圣盈信2017年报发布 全年净利润增长73.1%

北京时间5月16日，圣盈信金服集团(NASDAQ：CIFS，下简称“圣盈信”或“公司”)公布了其2017年第四季度和全年的审计后财务数据，第四季度净利润同比猛增145.7%，全年净利润大涨73.1%，为公司2017财年画上了完满的句号。

财报显示，截至2017年12月31日的12个月中，圣盈信金服集团营业收入为2512万美元，较2016年同期同比增长58.7%;净利润为2405万美元，同比增长73.1%，每股盈余1.15美元，增长率66.7%。其中，2017第四季度公司净营收增长147.8%至1201万美元，净利润增长145.7%至1079万美元，每股盈余为0.49美元，增长率为122.7%，各项数字相比2016年同期全面翻倍。

(图)圣盈信2017年度财务报表

规模快速扩张驱动业绩增长

年报显示，圣盈信2017年营业收入由商业支付咨询服务、国际投融资咨询服务、银行贷款撮合咨询服务和技术服务构成，分别占总收入的67.2%，9.8%，22.8%和0.3%。

财报指出，圣盈信营收增长主要由业务规模扩张驱动，其快速的咨询融资额增长和客户数量增长带动了营收与利润的增长，也体现了圣盈信拥有较强的营销拓展能力，且在客户留存方面实力较强。

2017年全年，净营收从上一年同期的1582万美元增长929万美元至2512万美元，增长率58.7%。净营收增长主要来自咨询融资总额增长，2017年，咨询融资额由上一年同期的14.71亿美元增长9.58亿美元至24.29亿美元，增长率65.1%。

从客户数量看，2017年全年，贸易付汇咨询服务营收从上一年同期的1044万美元增长643万美元至1687万美元，增幅达61.6%，公司帮助31家中小企业从银行获得融资咨询额达14.76亿美元的承兑汇票。2016年同期，公司帮助19家中小企业从银行获得融资咨询额达9.22亿美元的承兑汇票。

在规模扩张之外，2017年圣盈信还推出了供应链金融服务与大数据技术服务，分别由圣盈信两家全资子公司承担，福惠(深圳)商业保理有限责任公司(下简称“福惠保理”)与北京安易信科技有限公司(下简称“安易信”)。

公开报道显示，圣盈信于2017年10月公布启动供应链金融业务。财报中特别提到，承担该项业务的福惠保理处于快速发展中，已经与国药集团商业保理有限公司达成一亿人民币(约1570万美元)体量的合作，与其他客户的商业保理合同也处于签订进程中。公司预计供应链金融业务将给上市公司2018财年创造可观的利润增长。

安易信则于2017年11月加入圣盈信金服集团，目前主要面向企业及政府机构客户，为其提供敏捷化大数据分析系统定制、大数据采集与分析，以及文档自动化处理等专业的互联网大数据服务。目前安易信已推出大数据垂直搜索引擎AnyInfo，并与儿基会“护航计划”签订合作开发协议。

目标市场需求释放前景空前

公开资料显示，圣盈信的创办初衷是助力中小企业发展，通过满足中小企业的金融服务需求以推动其长远成长。公司相信，中小企业是中国从发展中国家向高收入国家迈进的脊梁所在，也是刺激中国经济转型升级的关键部分。

截至2015年底，全国工商登记企业2185.82万户，其中绝大部分是中小企业(在工业中，中小企业占99.6%)。目前，许多中小企业因抗风险能力弱、固定资产少、知名度低等原因，在国内一直面临着融资难、融资贵的问题。针对这一市场，圣盈信在财报中提出为中小企业提供一站式金融解决方案，其中包括了针对“赊销”“赊购”的供应链金融服务。

“赊销”“赊购”已经成为中小企业发展的一大障碍。以福惠保理所关注的医疗企业为例，中小型医疗耗材企业，医院给企业的回款周期通常是3个月，有的甚至长达半年乃至一年。医疗机构严重占压上游企业的资金，制约了企业的发展。

据不完全统计，2014年179家药品批发企业对医疗机构平均应收账款周转天数为122天，应收账款总额高达587.07亿元，占对公立医疗机构销售总额的37.6%。

2016年2月16日，央行、发改委、工信部等八部委联合印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，明确未来将“大力发展应收账款融资”;2017年10月，国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，鼓励建立供应链金融服务平台，为供应链上下游中小微企业提供高效便捷的融资渠道。

顶层政策鼓励应收账款融资以及其他供应链金融服务，对于实体经济探索运用多元化金融工具大有裨益，对金融服务行业也是一大利好。

未来可关注公司技术价值释放与政策跟进

技术价值释放方面，圣盈信既有业务持续增长需要金融科技方面的技术储备。

结合安易信近期事件，推出大数据垂直搜索引擎AnyInfo并全面应用人工智能技术，与儿基会“护航计划”签订合作开发协议并应用区块链技术等，不难发现安易信已经成为圣盈信的一股科技驱动创新的动力。

技术储备，特别是金融科技，是日积月累无限增加且可以无限使用的资源，能够极大地提高企业员工的生产力，使得员工工作效率实现成倍的提升，并优化服务质量和风险防控。技术价值的呈现未必能够以直接的方式，却一定能够在未来实际业务以及相应业绩增长中找到，从而形成公司未来发展的一大看点。

政策跟进方面，金融，特别是保理业中只有紧随政策走向的企业方能逐鹿中原。

近日商务部公告称，已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给银保监会，自4月20日起，有关职责由银保监会履行。此前商务部发布的《中国商业保理行业发展报告2017》显示，截至2017年底，中国注册商业保理法人企业及分公司共8261家，比2016年增长了48%。

专家指出，保理并不是新兴业务，但由于关联了实体经济，因此具有相当的特殊性。目前，国家政策整体十分关注金融稳定，双支柱宏观审慎框架的完善仍在推进中，国内制造业依旧脆弱，整体回报率低迷。保理业“先发展再治理”并不可行，银保监会很可能于2018年推出系列政策以规范保理行业，相关行业也将迎来较严格的监管。

值得注意的是，据此前报道，福惠保理与“国字头”企业频繁达成合作，如国药集团商业保理有限公司和中国供销合作对外贸易有限责任公司。国企、央企相比民企对合作企业的政策跟进程度要求更高，同时也为合作企业提供了良好背书。

分析人士指出，圣盈信若将已有的互联网、大数据、人工智能、区块链技术用于服务标准化、流程透明化、业务智能化，同时结合各方资源对产品进行大力推广，公司未来势必风景无限。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214711-1.html

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