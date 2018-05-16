中国智能产业区域竞争力排名首次发布

点评 科技传媒网 / 中国科技网 / 2018-05-16 19:22

15日，中国新一代人工智能发展战略研究院在天津首次发布了“新一代人工智能科技驱动的智能产业发展”和“智能产业区域发展竞争力评价指数”两份关于我国人工智能