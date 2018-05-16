火箭导航技术为无人驾驶列车指路

记者15日从中国运载火箭技术研究院获悉，该院12所为比亚迪“云轨”设计了基于惯性导航的组合导航解决方案，可实现全程高精度导航，使其免受信号不好、精度不高的

记者15日从中国运载火箭技术研究院获悉，该院12所为比亚迪“云轨”设计了基于惯性导航的组合导航解决方案，可实现全程高精度导航，使其免受信号不好、精度不高的困扰。

“云轨”是比亚迪公司自主研发的一款无人驾驶单轨列车，其整个行驶过程都要依靠导航。目前“云轨”导航使用的是里程计、GPS、信标系统3种产品，三者各有利弊。比如GPS精度不够高，而且只能在露天使用，一旦列车进站或遇到遮挡物时，信号就会受影响；信标系统不受遮挡物影响，但需要安装导航信号发射装置，由于覆盖列车沿线成本很高，因而一般只装在车站内；里程计可以全程使用，但误差也很大。三种产品各自为政、可靠性低，给缩短发车间隔、高效指挥调度列车造成了困难。

据12所该项目负责人刘准介绍，在与比亚迪的战略合作中，项目团队将运载火箭的导航系统进行适应性改变，应用到“云轨”上，能对“云轨”进行全程高精度连续导航，而且不受任何干扰。

由于火箭导航系统可以测出火箭的速度、位置、姿态，所以该方案还能判断车身在行驶中是否倾斜。刘准说，列车转弯时如果不能及时调整速度，车身就容易倾斜。虽然不至于威胁到行车安全，但会影响乘车体验、加速轨道和车轮磨损、减少使用寿命。借助该方案，列车无论是转弯还是上下坡，都能将姿态反馈到驾驶系统，据此调整列车速度，维持平稳行驶。

据悉，目前12所已将方案提交给比亚迪，即将开展现场试验。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214713-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm