郭台铭动作频频：超越LGD、三星是终极目标

自“中兴事件”之后，郭台铭呈现出各种“大动作”。先是前不久入股了一家MicroLED显示技术公司，想要“弯道超车”OLED，在未来显示技术上，可以跟三星电子和LGD
自“中兴事件”之后，郭台铭呈现出各种“大动作”。先是前不久入股了一家MicroLED显示技术公司，想要“弯道超车”OLED，在未来显示技术上，可以跟三星电子和LGD分庭抗礼，这种野心可谓尽人皆知了。
郭台铭一向将三星视为竞争对手，如今他在液晶面板和半导体产业链上再布下一子，预示着这家企业正学习三星持续扩张自己的产业链业务，试图获取更丰厚的利润。而在面板领域，苹果是三星的最大客户，此前苹果首次为iPhone引入OLED面板，由于三星在中小尺寸OLED面板市场上所拥有的产能和技术优势成为苹果iPhone的惟一OLED面板供应商，苹果不得不以高昂的价格采购OLED面板。
作为对比，富士康在为苹果代工iPhone的时候却不得不持续受压降低代工价格，这也是刺激郭台铭希望扩张自己产业链业务的原因。在代工领域做到第一后，郭台铭也希望富士康可以成为三星那样利润率更高的“垂直整合型”企业，从零部件到产品设计、品牌推广都由自己控制。
富士康已拥有面板、代工等业务，如果再介入半导体行业，将形成一条更完整的产业链，如此该公司也将有望在为苹果代工的时候获得更多的收入和利润，除此之外这些产业链也有助于品牌业务的成功，这都是三星的成功之道。知己知彼方能百战不殆，郭台铭深切知道，想要超越对手，那就先要了解他，“模仿他”，最后战胜它。
近年来，富士康集团一直在尝试业务创新，进行多元化转型，但到目前为止，还没有一项业务能够代替富士康身上“代工厂”的标签。在业内人士看来，富士康股份谋求A股上市，除了资金考虑，同时也是想要摘除富士康集团“代工”的帽子。从富士康股份A股招股书中可以看出，该公司的运营实力强大、业绩稳定，但也能看到最大代工厂的利润微薄，以及对苹果等公司的深度依赖。
郭台铭曾透露，过去五年来，富士康一直致力转型成为工业互联网的智能制造平台。在此期间，把云计算、移动资讯、物联网、大数据、人工智能、网络平台和机器人技术结合起来，整合为一个垂直集成的工业互联网平台。“富士康最大的问题是没有自主品牌，尽管现在有夏普支撑，但夏普的主要影响力在于电视，其他产品的影响力都有限。”看来想要超越对手三星，富士康还有一段很长的路要走啊。（来源：中关村在线）
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