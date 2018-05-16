2018年光伏指标盘子有多大，哪些项目不限指标？

2018年光伏市场可谓“严”字当头，根据最新下发的两个征求意见稿，地面电站要严格禁止未批（备）先建和先建先得，分布式光伏也踩下急刹车。2018年行将过半，在严

2018年光伏市场可谓“严”字当头，根据最新下发的两个征求意见稿，地面电站要严格禁止未批（备）先建和先建先得，分布式光伏也踩下急刹车。2018年行将过半，在严控光伏规模的信号之下，今年有多少国家指标可抢？

一、普通地面电站11．7GW

根据国家能源局发布的《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，2017至2020年，共计规划光伏指标86．5GW，领跑者基地每年8GW。2018年光伏规模为21．9GW，除去领跑者8GW指标，剩余13．9GW。这一规模仅为普通地面电站，不包括分布式光伏发电项目、村级扶贫电站以及跨省跨区输电通道配套建设的光伏电站。

然而，13．9GW并不是最终规模。

国家能源局发布的《2017年度光伏发电市场环境监测评价结果》，对于评价结果为橙色的地区，国家能源局在省级能源主管部门提出有效措施保障改善市场环境的前提下，可视情安排不超过50％的年度规划指导规模。

下图为2017年光伏市场监测评价结果为橙色地区，其中北京、天津、上海、福建、重庆、西藏、海南7个省（区、市）自行管理本区域“十三五”时期光伏电站建设规模，并无国家指标。

因此，具有国家指标并且属于橙色地区的有青海、内蒙、吉林、云南、河北、陕西6个地区。

根据规定，监测评价结果为橙色的地区光伏指标或将减半，2018年普通光伏电站规模还剩13．9－2．2＝11．7GW。

而国家能源局最近下发的《关于完善光伏发电建设规模管理的意见（征求意见稿）》规定，对于管理不力，市场监管评价结果由绿色变为橙色和连续橙色地区，按红色进行规模管理，暂不安排年度建设规模。

同时《征求意见稿》指出，2018年将改进年度规模管理方式，国家能源局不再下达各地区年度建设规模，由各地落实年度规模实施条件后，在国家分解提出的各地发展规模范围内自行组织实施。

因此，11．7GW规模仅供参考，具体指标仍以各地区实际实施情况为准。

二、光伏扶贫规模4．186＋4GW

《2018年能源工作指导意见》明确指出年内将下达村级光伏扶贫电站规模约15GW。业内认为这一规模指的是整个“十三五”时期的指标。今年初公布了第一批光伏扶贫“十三五”规模4．186GW，结合河北、山西、四川等地发布的相关文件，这一指标将于2018年内建设完成。其中集中式扶贫电站于“630”前实现并网，村级扶贫电站年底建成。

国家能源局新能源司副司长李创军曾表示，年内将下达第二批扶贫指标。据滕晖光伏表示，按照往年下发规模来看，今年第二批扶贫项目规模在4GW左右，全年扶贫指标在8GW左右。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214717-1.html

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