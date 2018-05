传中芯国际向ASML预订一套光刻设备,售1.2亿美元

(原标题:Chinese chipmaker takes on TSMC and Intel with cutting-edge tool)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息,据国外媒体报道,消息人士透露,中国最大的芯片代工厂商中芯国际(SMIC)已订购一套极紫外光刻(EUV)设备,这是目前最昂贵和最先进的芯片生产工具。在中美两国贸易紧张的情况下,此举旨在缩小与市场领先者的技术差距,确保关键设备的供应。

该首套EUV光刻设备向荷兰芯片设备制造商ASML购买,价值1.20亿美元。此举表明,中芯国际帮助提升中国本土半导体制造技术的抱负日益增强,尽管中芯国际在这一市场仍落后于市场领先者两至三代技术。此举获得了尖端光刻工具的供应,包括英特尔、三星电子和台积电在内的所有全球顶级芯片巨头都在购买这种工具,以确保更强大、更先进芯片的后期生产。

台积电、英特尔和三星电子公司已经从ASML订购了许多EUV系统。例如来自供应链消息来源称,就营收而言为全球最大芯片代工厂商台积电,今年就预订了10套该系统。三星电子公司预订了约6套EUV系统,而英特尔今年将订购3套。

全球第二大芯片代工厂商GlobalFoundries也预订了一套。ASML在4月中旬的财报电话会议上表示计划今年出货20套EUV系统,但没有指明采购者详情。

中芯国际这套设备是4月份订购。此前,美国表示7年内将禁止中兴使用美国制造的零部件及服务。

消息来源表示,中芯国际购买该价格不菲的设备已经获得来自中国的部分资助,这套设备价格与该公司去年实现的1.264美元净利润相当。中芯国际预订的这套EUV设备,预计约在2019年交付。

长期以来,尖端芯片制造设备运往中国或向中国销售受到限制。这些限制基于《瓦森纳协定》,这是一个多国自愿出口管制机制,覆盖可用于军事用途技术的出口。但是,企业可以获得此类限制的豁免。

ASML发言人对日经亚洲评论(Nikkei Asian Review)表示,该公司平等对待世界各地的客户,包括中国客户,根据《瓦森纳协定》,向中国客户销售EUV设备没有任何限制。针对中芯国际是否订购了一套EUV设备,以及台积电、英特尔和三星电子公司是否也有订单,ASML拒绝置评。ASML是此类先进设备的全球唯一供应商。

对于日经新闻置评要求,中芯国际没有立即给予回复。

美中两国目前正在就双方贸易争端展开谈判。此前美国政府作出禁止中兴通讯购买美国零部件及服务的禁令,但美国总统特朗普周一发推文显示出,美国政府这一态度似乎有了一个180度大转弯。

前一天,特朗普表示他和习近平主席正在致力于让中兴快速恢复业务。

即使撤销美国对中兴通讯的禁令,在华盛顿举行新一轮双边贸易谈判之前表现出善意,而此前对中兴通讯的严厉打击和征收关税的举措,已经向北京发出了明确警告,即中国需要提升自己的芯片技术,以尽快地减少对国外的严重依赖。

EUV光刻设备是未来芯片技术发展的关键,长期以来一直被视为所谓摩尔定律的救星。EUV系统可以发射比现有设备小十五分之一波长的光,使其能够在芯片上蚀刻更精细的电路。

摩尔定律是英特尔联合创始人戈登·摩尔(Gordon Moore)在1965年提出的物理学概念,即每隔两年左右一个芯片上的晶体管数量将翻一番,因此芯片的性能将相应提高。许多人担心,由于在这样一块小芯片上安装这样多的晶体管可能变得太难,在过去40年推动了半导体工业发展的这一概念可能难以继续奏效。

领先的芯片制造商仍在致力于安装和测试这种EUV光刻工具,因为以前没有一家公司成功地生产过这此类先进芯片,目前仍有一些挑战需要克服。

“如果安装成功,EUV扫描仪将有助于缩短周期,并在生产先进芯片时取代一些非常复杂的过程,”Topology Research Institute分析师林建雄(Lin Jian-hung,译音)表示,“但是,新设备还需要许多新材料来支持,而且还需要进行许多测试。”

目前,苹果高端iPhone X和iPhone 8系列的核心处理器芯片,采用了台积电的10纳米工艺技术,而今年即将推出的新款iPhone将使用7纳米工艺技术。

纳米尺寸越小,开发成本越高,难度越大,但芯片也越强大和越先进。业界一致认为,最前沿芯片制造工艺技术将小于5纳米,这将需要EUV工具才能完成。

在芯片代工业务方面,中芯国际是市场领导者台积电的一个较小竞争对手,而高通、华为旗下芯片子公司海思科技(Hisilicon Technologies)和其他芯片设计商都是芯片代工厂商的客户。

就制造技术而言,中芯国际目前落后于台积电、三星电子公司和英特尔大约两到三代。三星电子公司是全球最大的内存芯片制造商,而英特尔垄断着个人电子和服务器微处理器市场。

中芯国际仍在努力提升自己的28纳米工艺技术,曾在三星电子公司和台积电担任高管的梁孟松,去年担任中芯国际联合首席执行官,他的加入将有助于中芯国际开发自己的14纳米工艺技术。三星电子公司和台积电目前正竞相生产7纳米工艺技术芯片。

“中芯国际的努力表明,它将继续投资半导体技术,尽管花费高昂,即使要花上数年才能赶上行业领先者。”熟悉情况的一位行业经理表示,“购买如此昂贵的设备,虽然并不能保证中芯国际在芯片技术的发展中取得成功,但这至少显示出该公司的努力。”

今年1-3月份季度,中芯国际实现营收8.3104亿美元,其中包括来自于一个合资企业的1.076亿美元技术授权收入。该季度净利润为2937万美元,下降幅度高达58%。

不过据中芯国际联合首席执行官赵海军在5月10日的财报电话会议上称,该公司将2018年芯片生产的全年资本支出从19亿美元上调至23亿美元,因为制造、研发设备以及新建设施的开支不断增长。

“我们预计,未来两年,中国(芯片设计商)数量将继续以每年20%的速度增长,”赵海军表示,“我们(作为本土代工芯片制造商)处于有利地位,能够抓住这一有意义的前景,并通过加快我们的技术发展,扩大我们可预期的市场。”(天门山)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214718-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm