传中芯国际向ASML预订一套光刻设备，售1.2亿美元,中芯国际 asml 台积电 芯片 光刻
（原标题：Chinese chipmaker takes on TSMC and Intel with cutting-edge tool）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息，据国外媒体报道，消息人士透露，中国最大的芯片代工厂商中芯国际（SMIC）已订购一套极紫外光刻（EUV）设备，这是目前最昂贵和最先进的芯片生产工具。在中美两国贸易紧张的情况下，此举旨在缩小与市场领先者的技术差距，确保关键设备的供应。
该首套EUV光刻设备向荷兰芯片设备制造商ASML购买，价值1.20亿美元。此举表明，中芯国际帮助提升中国本土半导体制造技术的抱负日益增强，尽管中芯国际在这一市场仍落后于市场领先者两至三代技术。此举获得了尖端光刻工具的供应，包括英特尔、三星电子和台积电在内的所有全球顶级芯片巨头都在购买这种工具，以确保更强大、更先进芯片的后期生产。
台积电、英特尔和三星电子公司已经从ASML订购了许多EUV系统。例如来自供应链消息来源称，就营收而言为全球最大芯片代工厂商台积电，今年就预订了10套该系统。三星电子公司预订了约6套EUV系统，而英特尔今年将订购3套。
全球第二大芯片代工厂商GlobalFoundries也预订了一套。ASML在4月中旬的财报电话会议上表示计划今年出货20套EUV系统，但没有指明采购者详情。
中芯国际这套设备是4月份订购。此前，美国表示7年内将禁止中兴使用美国制造的零部件及服务。
消息来源表示，中芯国际购买该价格不菲的设备已经获得来自中国的部分资助，这套设备价格与该公司去年实现的1.264美元净利润相当。中芯国际预订的这套EUV设备，预计约在2019年交付。
长期以来，尖端芯片制造设备运往中国或向中国销售受到限制。这些限制基于《瓦森纳协定》，这是一个多国自愿出口管制机制，覆盖可用于军事用途技术的出口。但是，企业可以获得此类限制的豁免。
ASML发言人对日经亚洲评论（Nikkei Asian Review）表示，该公司平等对待世界各地的客户，包括中国客户，根据《瓦森纳协定》，向中国客户销售EUV设备没有任何限制。针对中芯国际是否订购了一套EUV设备，以及台积电、英特尔和三星电子公司是否也有订单，ASML拒绝置评。ASML是此类先进设备的全球唯一供应商。
对于日经新闻置评要求，中芯国际没有立即给予回复。
美中两国目前正在就双方贸易争端展开谈判。此前美国政府作出禁止中兴通讯购买美国零部件及服务的禁令，但美国总统特朗普周一发推文显示出，美国政府这一态度似乎有了一个180度大转弯。
前一天，特朗普表示他和习近平主席正在致力于让中兴快速恢复业务。
即使撤销美国对中兴通讯的禁令，在华盛顿举行新一轮双边贸易谈判之前表现出善意，而此前对中兴通讯的严厉打击和征收关税的举措，已经向北京发出了明确警告，即中国需要提升自己的芯片技术，以尽快地减少对国外的严重依赖。
EUV光刻设备是未来芯片技术发展的关键，长期以来一直被视为所谓摩尔定律的救星。EUV系统可以发射比现有设备小十五分之一波长的光，使其能够在芯片上蚀刻更精细的电路。
摩尔定律是英特尔联合创始人戈登・摩尔(Gordon Moore)在1965年提出的物理学概念，即每隔两年左右一个芯片上的晶体管数量将翻一番，因此芯片的性能将相应提高。许多人担心，由于在这样一块小芯片上安装这样多的晶体管可能变得太难，在过去40年推动了半导体工业发展的这一概念可能难以继续奏效。
领先的芯片制造商仍在致力于安装和测试这种EUV光刻工具，因为以前没有一家公司成功地生产过这此类先进芯片，目前仍有一些挑战需要克服。
“如果安装成功，EUV扫描仪将有助于缩短周期，并在生产先进芯片时取代一些非常复杂的过程，”Topology Research Institute分析师林建雄（Lin Jian-hung，译音）表示，“但是，新设备还需要许多新材料来支持，而且还需要进行许多测试。”
目前，苹果高端iPhone X和iPhone 8系列的核心处理器芯片，采用了台积电的10纳米工艺技术，而今年即将推出的新款iPhone将使用7纳米工艺技术。
纳米尺寸越小，开发成本越高，难度越大，但芯片也越强大和越先进。业界一致认为，最前沿芯片制造工艺技术将小于5纳米，这将需要EUV工具才能完成。
在芯片代工业务方面，中芯国际是市场领导者台积电的一个较小竞争对手，而高通、华为旗下芯片子公司海思科技（Hisilicon Technologies）和其他芯片设计商都是芯片代工厂商的客户。
就制造技术而言，中芯国际目前落后于台积电、三星电子公司和英特尔大约两到三代。三星电子公司是全球最大的内存芯片制造商，而英特尔垄断着个人电子和服务器微处理器市场。
中芯国际仍在努力提升自己的28纳米工艺技术，曾在三星电子公司和台积电担任高管的梁孟松，去年担任中芯国际联合首席执行官，他的加入将有助于中芯国际开发自己的14纳米工艺技术。三星电子公司和台积电目前正竞相生产7纳米工艺技术芯片。
“中芯国际的努力表明，它将继续投资半导体技术，尽管花费高昂，即使要花上数年才能赶上行业领先者。”熟悉情况的一位行业经理表示，“购买如此昂贵的设备，虽然并不能保证中芯国际在芯片技术的发展中取得成功，但这至少显示出该公司的努力。”
今年1-3月份季度，中芯国际实现营收8.3104亿美元，其中包括来自于一个合资企业的1.076亿美元技术授权收入。该季度净利润为2937万美元，下降幅度高达58%。
不过据中芯国际联合首席执行官赵海军在5月10日的财报电话会议上称，该公司将2018年芯片生产的全年资本支出从19亿美元上调至23亿美元，因为制造、研发设备以及新建设施的开支不断增长。
“我们预计，未来两年，中国(芯片设计商)数量将继续以每年20%的速度增长，”赵海军表示，“我们(作为本土代工芯片制造商)处于有利地位，能够抓住这一有意义的前景，并通过加快我们的技术发展，扩大我们可预期的市场。”（天门山）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214718-1.html
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