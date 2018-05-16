滴滴公布顺风车阶段整改措施：下线所有个性化标签和评论功能

科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，滴滴公司今日午间公布顺风车阶段整改措施，备受舆论关注的顺风车用户标签和车主评价功能全部下线，车主每次接单前需进行人脸识别，最大限度杜绝私换账号的可能性。在继续评估夜间顺风车合乘双方安全保障可行性的同时，顺风车暂停接受22点-6点期间出发的订单。接单在22点之前但预估服务时间超过22点的订单，在出发前会对合乘双方进行安全提示。

滴滴承诺，顺风车业务的相关整改措施将在重新上线前全部完成。此轮整改，不仅涉及顺风车业务线，滴滴全平台还将零容忍严打“人车不符”，除要求出车司机每天出车前需进行人脸识别外，平台还推出有奖举报人车不符。在乘客安全方面，滴滴还将紧急求助功能提升至显著位置，除了原有功能外，乘客还可一键拨打110、120、122及平台安全客服等求助电话。滴滴承诺，在平台上发生的相关交通事故、治安及刑事案件和用户纠纷中，滴滴将主动承担应有的法律责任。

此外，在已有安全保障机制(包括保险、医疗费用先行垫付、意外伤害人道援助、车主猝死公益帮扶等总额最高120万的保障)的基础上，滴滴已着手建立关爱基金，在法律规定的范畴外，为当事人和家属提供更多的救助和关怀。上述除顺风车外的整改措施将于5月31日前全部完成。

同时，为更有效解决司乘纠纷、安全问题，是否应对行程进行录音，滴滴亦向社会公开征集意见。

附：

滴滴公布阶段整改措施

滴滴顺风车已于5月12日凌晨零点下线整改，这几天来我们开展了全面内部自查，并认真听取社会各界的批评和建议，现向公众公布阶段整改措施，滴滴将严格落实整改，请各界监督。

顺风车整改措施：

・顺风车服务下线所有个性化标签和评论功能；

・合乘双方的个人信息和头像改为仅自己可见，外显头像全部为系统默认的虚拟头像；

・车主每次接单前必须进行人脸识别，最大限度杜绝私换账号的可能性；

・在继续评估夜间顺风车合乘双方安全保障可行性的同时，顺风车暂停接受22点-6点期间出发的订单。接单在22点之前但预估服务时间超过22点的订单，在出发前对合乘双方进行安全提示。

以上整改措施将在顺风车业务重新上线前全部完成。

全平台出行相关业务，在之前司机背景筛查、三证验真的基础上作如下整改：

・专项整治人车不符，坚决零容忍。快车、专车、豪华车每天出车前司机必须进行人脸识别验证，同时在全平台推出有奖举报人车不符。

・修改产品设计，将紧急求助功能提升至显著位置。在紧急求助原有功能（按下后上传现场实时录音，由客服监听并回拨用户电话，同时自动发送行程信息给紧急联系人）的基础上，用户可自主选择一键拨打110、120、122及滴滴24小时安全客服等号码。

・滴滴承诺，在平台上发生的相关交通事故、治安及刑事案件和用户纠纷中，我们将主动承担应有的法律责任。此外，在已有安全保障机制(包括保险、医疗费用先行垫付、意外伤害人道援助、车主猝死公益帮扶等总额最高120万的保障)的基础上，滴滴已着手建立关爱基金，在法律规定的范畴外，为当事人和家属提供更多的救助和关怀。

以上整改措施将于5月31日前全部完成。同时，全平台将加速推动全面实名制。我们希望广大司机和乘客与我们一起努力，让出行更加安全。

在整改过程中，也有一些长期困扰我们的问题，在此也希望陆续和社会各界共同探讨，真诚地寻求大家的帮助和建议：

・在现实场景中，大多数司乘纠纷的投诉，双方都各执一词，难以提供有力的证据，给平台判责带来非常大的困难，也让很多司机和乘客认为平台偏袒一方或者不作为。

对此我们也收到很多建议，是否可以考虑在车内对每个行程全程录音（将明确告知用户，并经过用户授权方可使用软件），在提升服务质量的同时，方便在发生车内纠纷或治安刑事案件（例如性骚扰）时取证判责，为保护司乘隐私，录音资料不保存于个人手机，将直接加密上传服务器，保留72小时后自动删除。

我们非常清楚，并不是所有人都愿意在行程中被录音。且如果未来要增加车内视频监控功能，可能还会需要向用户要求更多的隐私授权。但这确实是提升安全、服务以及在发生事故纠纷后取证判责最有效的办法。这样的措施，大家觉得是否可以接受？

・目前我们已和公安机关合作对注册司机进行背景筛查，防止涉及人身财产和公共安全犯罪记录的人进入平台。但我们也希望尊重每一个人的合法权益（例如就业权），对于不涉及人身财产和公共安全犯罪（例如侵犯著作权罪）的刑满释放人员，是否可以给他们成为网约车司机或者顺风车车主的机会？

以上两个问题，我们会在近期积极地向有关部门、专家学者请教和咨询。也会通过官方微博微信等渠道征求公众的意见，并把这样的征询机制长期保持下去。谢谢大家。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214719-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm