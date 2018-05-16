智能装备制造行业发展前景分析

智能制造装备，即具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要包括新型传感器、

智能制造装备，即具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要包括新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线。

智能装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。

智能制造装备发展现状

经过30多年的发展，我国智能制造装备行业已初步形成了以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的产业体系。当前我国作为全球制造业大国，力图实现由制造大国向制造强国的转变，而智能制造作为制造业金字塔的顶端产业，其发展必将成为传统制造业产业转型升级的突破。

智能制造装备行业总体规模

近年来，在新型工业化加速发展的大背景下，我国高度重视智能制造装备产业的发展。据前瞻产业研究院发布的《智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》数据显示，在2010年，中国制造业产值达到1.955万亿美元，在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%，超过美国1.952万亿美元的总产值。此后中国制造业产值高居全球第一。随着制造业智能化的升级改造，我国智能制造装备产业呈现较快的增长，到2017年市场规模将超过15000亿元。

2011-2017年中国智能制造装备行业市场规模情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

国内汽车产业稳健发展，汽车智能制造装备行业整体前景良好

装备制造业中，汽车智能制造装备是一个重要的子行业。汽车整车及零部件行业也是智能制造装备应用最为成熟的领域。中国汽车工业协会数据显示，我国汽车产量由2006年的727.89万辆上升到2016年的2，811.88万辆，汽车销量由2006年的732.80万辆上升到2016年的2，802.82万辆，年均复合增长率分别达到14.47%和14.36%。我国汽车产消量的快速增长带动了汽车工业固定资产投资规模的持续增加。

2009-2016年中国汽车智能制造装备行业投资额

数据来源：前瞻产业研究院整理

汽车产业巨大的市场带动了装备制造业的发展，中国汽车装备制造业也在不断获得重大技术突破，装备技术的自主创新及国产化也取得了重要的进展。目前我国装备制造业进入自主创新和技术引进相结合的阶段，具备一定的竞争实力，随着国内企业的技术创新，汽车制造装备的国产化率还将进一步提高，未来市场空间非常大。

智能制造装备产业销售收入情况

到2015年，产业销售收入超过10，000亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%，智能制造装备满足国民经济重点领域需求；

到2020年，智能制造装备行业将成为最具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，国内市场占有率超过60%，实现装备的智能化及制造过程的自动化。2012年我国智能制造装备产业主营业务收入约为11，052.9 亿元，年均增长率约为30.6%。

近年来，尤其是2015年以来，我国智能制造装备产业的发展得到了前所未有的重视，依托科学技术的不断进步和发展环境的不断完善，我国智能装备行业必将迎着良好的势头，继续发展。

智能装备制造行业发展前景分析

产业升级是智能装备行业发展的长期动力

制造依旧是经济增长的主要支撑力量。但在经济高速增长的背后，制造业发展仍然存在很多隐患，企业长期沿袭着粗放型的发展模式，凭借着国家资源的硬实力，依靠低自然资源成本、低资金成本、低劳动成本、低环境成本，同时高投入、高消耗、高污染来获得经济效益，“世界的加工厂”这种发展模式亟需改进。

在制造业转型的过程中，智能装备的发展不可忽视，制造业升级需要智能装备帮助一般制造业从繁重的人力劳动中解脱，降低生产成本，更多的投入到研发和服务中去，建立新的发展模式。在未来相对较长的一段时间里，智能装备将围绕产业升级得到进一步发展。

下游需求的稳定增长提供广阔发展空间

随着环保标准的不断提升，以及客户对汽车消费品质的提升、个体化和差异化消费需求增长，汽车生产向差异化小规模等定制生产模式方向发展，汽车生产厂商管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展，新车型的推出速度和更新换代周期不断加快，这些趋势都对以自动化生产线为代表的汽车制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求，相应汽车行业固定资产投资将保持持续较快的增长。

国家产业政策大力支持智能装备发展

为了贯彻落实《国务院加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，加快智能制造装备的创新发展和产业化，发改委、财政部、工信部组织实施了智能制造装备发展专项，专项重点支持智能测控装置、重大智能成套装备的研发和示范应用，以及重点领域的数字化车间的示范建设。支持项目包括焊接自动化生产线、冲压生产线、自动化装配生产线等项目，以及重卡的变速器、汽车车桥、汽车液压油缸、发动机等加工装配的生产线项目。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214720-1.html

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