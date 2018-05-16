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孙正义近期将组建第二家远景基金 规模或千亿美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-16 23:02

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（原标题：SoftBank's Son Says New Vision Fund to Be Set Up in "Near Future"）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，据Investopedia报道，日本软银集团(SoftBank)首席执行官、世界最大私人募股基金――远景基金（Vision Fund）的创始人孙正义(Masayoshi Son)在周二表示，近期将成立第二家远景基金，资金将从当前基金投资者中筹集。

孙正义近期将组建第二家远景基金 规模或千亿美元

作为一个有远见的投资者，截至去年5月份，孙正义的科技投资基金已经吸引了超过930亿美元资金，而第二个愿景基金可能会进一步颠覆交易界。孙正义曾在东京会议上说：“愿景基金2肯定会成立。”他表示，该基金不会在未来6个月内启动，但会“在不久的将来”成立。孙正义没有透露新基金的规模。

而彭博社报道，新基金筹资规模1000亿美元，最早可能明年启动。

随着第一家远景基金和一家规模较小子公司已经投资了大约300亿美元，再加上软银将所持有的多家网约车公司约130亿美元股份划拨为远景基金管理，该公司的注意力正转向未来的投资计划。

孙正义表示，新基金可能通过最初的愿景基金投资者筹资，其中包括沙特阿拉伯和阿布扎比的主权财富基金、苹果公司以及富士康公司等。他说:“我认为现有合作伙伴对我们取得的进展感到非常满意，机构投资者也表现出了兴趣。现在，我们正在建立我们的历史记录，以显示他们的兴趣。”

孙正义说，软银的投资年限平均为13.5年，阿里巴巴集团创始人马云(Jack Ma)早年曾帮助孙正义成为精明的投资者。愿景基金成立的目的是投资于使用新兴技术（比如人工智能（AI）和联网设备）的公司，此外办公共享公司WeWork、遛狗应用Wag都受到该基金的扶持。

孙正义表示，他能够在与初创公司创始人会面的最初几分钟内做出投资决定，有时还会鼓励他们获取比原来更多的资金来加速增长计划。他喜欢引用《星球大战》系列电影里绝地大师尤达（Yoda）的台词：“尤达说过，倾听原力。不要分心，你能感觉到它。”

软银的资金多投资于处于创业后期的企业，孙正义自称为“独角兽猎人”，目标是估值超过10亿美元的初创企业。Mercer私人股本研究主管安德鲁・布朗(Andrew Brown)谈及孙正义新建投资基金的计划时称：“你必须考虑到，独角兽型企业现在还有其他不上市的理由。”

据了解此事的银行内部消息人士透露，日本三大巨头――三菱UFJ金融集团（Mitsubishi UFJ）、三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui)以及瑞穗金融集团(Mizuho)正投资于第一家远景基金。英国《金融时报》上周报道称，德国戴姆勒公司(Daimler AG)、甲骨文公司(Oracle)联合创始人拉里・埃利森(Larry Ellison)以及巴林主权财富基金(Bahrain)也承诺投资，这将帮助该基金实现筹资1000亿美元的目标。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214721-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:前景软银投资基金基金孙正义

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