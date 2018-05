孙正义近期将组建第二家远景基金 规模或千亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息,据Investopedia报道,日本软银集团(SoftBank)首席执行官、世界最大私人募股基金——远景基金(Vision Fund)的创始人孙正义(Masayoshi Son)在周二表示,近期将成立第二家远景基金,资金将从当前基金投资者中筹集。

作为一个有远见的投资者,截至去年5月份,孙正义的科技投资基金已经吸引了超过930亿美元资金,而第二个愿景基金可能会进一步颠覆交易界。孙正义曾在东京会议上说:“愿景基金2肯定会成立。”他表示,该基金不会在未来6个月内启动,但会“在不久的将来”成立。孙正义没有透露新基金的规模。

而彭博社报道,新基金筹资规模1000亿美元,最早可能明年启动。

随着第一家远景基金和一家规模较小子公司已经投资了大约300亿美元,再加上软银将所持有的多家网约车公司约130亿美元股份划拨为远景基金管理,该公司的注意力正转向未来的投资计划。

孙正义表示,新基金可能通过最初的愿景基金投资者筹资,其中包括沙特阿拉伯和阿布扎比的主权财富基金、苹果公司以及富士康公司等。他说:“我认为现有合作伙伴对我们取得的进展感到非常满意,机构投资者也表现出了兴趣。现在,我们正在建立我们的历史记录,以显示他们的兴趣。”

孙正义说,软银的投资年限平均为13.5年,阿里巴巴集团创始人马云(Jack Ma)早年曾帮助孙正义成为精明的投资者。愿景基金成立的目的是投资于使用新兴技术(比如人工智能(AI)和联网设备)的公司,此外办公共享公司WeWork、遛狗应用Wag都受到该基金的扶持。

孙正义表示,他能够在与初创公司创始人会面的最初几分钟内做出投资决定,有时还会鼓励他们获取比原来更多的资金来加速增长计划。他喜欢引用《星球大战》系列电影里绝地大师尤达(Yoda)的台词:“尤达说过,倾听原力。不要分心,你能感觉到它。”

软银的资金多投资于处于创业后期的企业,孙正义自称为“独角兽猎人”,目标是估值超过10亿美元的初创企业。Mercer私人股本研究主管安德鲁·布朗(Andrew Brown)谈及孙正义新建投资基金的计划时称:“你必须考虑到,独角兽型企业现在还有其他不上市的理由。”

据了解此事的银行内部消息人士透露,日本三大巨头——三菱UFJ金融集团(Mitsubishi UFJ)、三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui)以及瑞穗金融集团(Mizuho)正投资于第一家远景基金。英国《金融时报》上周报道称,德国戴姆勒公司(Daimler AG)、甲骨文公司(Oracle)联合创始人拉里·埃利森(Larry Ellison)以及巴林主权财富基金(Bahrain)也承诺投资,这将帮助该基金实现筹资1000亿美元的目标。(小小)

