联想公布5G信道编码投票经过 以正视听

科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，在联想、华为双方两次公开态度表示，联想对华为主导的5G方案投了赞成票之后，今天柳传志也忍不住联合杨元庆等发了“5G投票事件”的声明，称：有人给联想扣”卖国”的帽子，这事不能忍。





随后联想又公布了3GPP 5G的两次会议的投票经过，希望以正视听。根据联想的描述在#86bis会议上，联想支持了三星牵头的采用LDPC为eMBB数据信道的唯一编码方案，没有支持Polar码，但这个反对票并未对最后结果产生任何影响；而在#87会议上，联想给予了Polar code的全面支持。

1）联想表示，在里斯本举行的#86bis会议上，由于每个提案都有很多公司反对，所有提案都无法原封不动地通过。按照3GPP的工作原则，会场主席可以把所有提案里的共同点（即无人反对的部分）作为最终决议决定下来。由于在这次会议上，最终所有与会公司（包括中国公司）对LDPC用于数据信道长码均无异议，而对于数据信道短码的意见仍然相持不下，所以这次会议最终只就LDPC用于数据信道长码达成了决议。

2）因此，在里斯本#86bis会议上，联想和摩托罗拉移动出于自身技术和专利储备考虑，支持三星（并非网传的高通）牵头的采用LDPC为eMBB数据信道的唯一编码方案。但联想的表态，并没有对会议结果起到决定性的作用，联想和摩托罗拉移动的两票对Polar码在数据信道长码上失利没有实质影响。因为3GPP的工作方式是以达到共识为目的。一个提案得以通过，唯一的要求是没有任何公司反对，而不在于有多少公司赞同。

3）但在美国Reno举行的#87会议上，如之前声明所说，联想给予了Polar code全面支持。对Polar码用于数据信道短码，和Polar码用于控制信道的方案，都投了赞成票。

联想强调， 5G的话语权，是最终获批的核心专利数。5G技术，包括Polar码和LDPC码中的专利，都是多家公司技术融合的结果，你中有我，我中有你。对Polar码最终成为5G标准的一部分，联想由衷高兴。

但信道编码虽然是5G发展中的重要部分，但是5G的较量才刚刚开始。联想积极参与5G标准的制定，一如既往坚决支持中国5G技术和产业的发展。

因此，对于任何歪曲事实、恶意攻击以及对公众造成误导的报道及言论，联想将保留采取法律行动的权利。

对于此事件，柳传志也忍不住发表了声明，称联想的投票原则没有问题，执行也没有问题。而任正非也表示，联想在5G标准的投票过程中的做法没有任何问题，并对联想对华为的支持表示感谢。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214722-1.html

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