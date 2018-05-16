工业互联网利好政策出台 五大细分领域受青睐

据中国工业互联网产业联盟测算，2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元。在2017年到2019年期间，预计产业规模将实现18%的年均增速，至2020年时将达到万

工信部日前印发《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》，提出至2020年培育30万个面向特定行业、特定场景的工业互联网APP，全面覆盖研发设计、生产制造、运营维护和经营管理等制造业关键业务环节的重点需求。

华创证券表示，工业互联网有效优化业务流程、提升管理与经营绩效，是企业全面转型升级的主要工具。2017年以来，工信部、发改委、国务院、科技部等国家部委相继发布一系列政策，支持工业互联网行业发展，行业有望迎来加速发展阶段。工业互联网有望成为IT在工业领域新的重要增长点，深耕细分领域的公司有望充分受益行业高景气度。

中金公司表示，制造企业的互联网化是中国从制造大国走向制造强国的重要一步，是解决中国制造业由于装备和软硬件平台依赖进口所面临的缺乏创新平台问题的重要手段。中国在工业软件上仍存在严重短板，人工智能技术提供变道超车的好机会，未来工业互联网将逐步实现百万企业上云、百万APP上网、百万开发者进入，最终形成基于公有云的开放平台。

据中国工业互联网产业联盟测算，2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元。在2017年到2019年期间，预计产业规模将实现18%的年均增速，至2020年时将达到万亿元规模。另外，美国通用电气公司估算，工业互联网到2020年，年产值将达2250亿美元，超越消费互联网1700亿美元的产值，产业互联网将开启万亿元级市场空间。

中金公司表示，看好工业互联网在工厂数字化，智能装备，物流方面相关的投资机会，具体包括五大细分领域：1、工业互联网平台：美的集团；2、智能设备方面：汇川技术、埃斯顿、海康威视、大族激光、航天电子；3、物流：顺丰控股和音飞储存。4、软件：东方国信；5、通信：中国联通、高新兴。

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