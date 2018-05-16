超级热的天气怎么保养光伏组件？

很多人都认为夏天太阳热辣，理所应当光伏电站的发电量就会很高，但是事实上，如果气温太高，空气湿度太大，再加上夏天常有的强降雨、雷暴等恶劣天气，往往会给光

很多人都认为夏天太阳热辣，理所应当光伏电站的发电量就会很高，但是事实上，如果气温太高，空气湿度太大，再加上夏天常有的强降雨、雷暴等恶劣天气，往往会给光伏电站带来负面影响甚至安全隐患。那么，我们的光伏组件该怎么办呢？

一、保持通风

光伏组件、逆变器，配电箱都要保持通风，并确保空气流通。在最初的设计中，不合理地安排光伏电站组件的排布，造成组件和组件之间互相遮挡，同时影响散热通风，导致发电量低，这一定要避免。

二、及时清理

保持通风的同时还要做好电站及周边环境的清理工作，以免影响电站系统的正常运营，如有杂物堆积，及时清理。

光伏电站建好后，运维不能太马虎哦，特别是在夏季，最好定期巡检。现在不仅仅是太阳能发电火爆的时代，“光伏＋储能”的时代已经来临，根据调研机构GTM公司的2017年第四季度的储能市场监控报告，储能市场成为了美国太阳能市场增长最快的部分。

最后，小编提醒大家在对光伏组件进行检查时，一般会利用热成像图锁定发热部分，或者利用断线检测器检查断线部分和旁路二极管的故障等。若组件被砸后，出现发电量明显下降或其他异常情况，用户则应及时通知运维人员检查光伏系统，必要时可送回原厂进行检测，以便及时更换损坏的光伏组件。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214724-1.html

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