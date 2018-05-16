制度非中性：以加州屋顶光伏新政为例

一项制度的出台，对某些人有利，对另外一些人有害，或者某个群体受益大于别的群体，这就是所谓的制度非中性。

一项制度的出台，对某些人有利，对另外一些人有害，或者某个群体受益大于别的群体，这就是所谓的制度非中性。政策属于广义制度中的一种，自然也有非中性的特点。国内外各行各业都有很多案例，中图环球为大家解读一下最近的一个案例。

最近，美国加州强制推广屋顶光伏系统，要求新建别墅和低层公寓必须安装。加州的电力系统可谓多灾多难，时不时来个大停电。这次屋顶光伏新政只能雪上加霜。首先，屋顶光伏发电成本高于集中式光伏，相对传统电力就更高了。曾有美国企业做过测算，结果表明，美国集中式光伏发电成本大概在6.6-11.7美分/千瓦时，分布式屋顶光伏发电成本大概在12.3-19.3美分/千瓦时。其次，光伏的不稳定性要增加电网稳定运行的成本，要求额外的支出以保障可靠性。有研究表明，OECD国家风光发电渗透率越高，居民用电成本也越高。所以，加州屋顶光伏新政一旦推开，居民电价上涨是大概率事件，而离再次大停电可能也不远了。

图1 加州电价水平与全美国电价平均水平的比较

数据来源：中图环球数据库

对光伏行业利好的政策，推行以后电力用户却面临价格上涨以及停电等风险。这就是制度非中性的体现之一。再进一步，我们看看对光伏行业的利好，是不是你好我好大家好。有数据显示，2007-2014年，占加州总人口40%的高收入居民获得的光伏补贴是占40%的低收入居民的三倍多。因此，一碗水端平也是极难的，这也是制度非中性的体现之一。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214725-1.html

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