中来股份将为黄河水电提供5000MW电池及光伏组件

公告显示，苏州中来光伏新材股份有限公司将分批为国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司提供电池及光伏组件。
5月15日，中来股份发布公告称，公司与国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司签订了《电池、组件销售合作框架协议》，建立战略合作伙伴关系，共同开发国内新能源市场项目，共同形成新的发展优势，实现合作双赢的战略发展目标。
公告显示，苏州中来光伏新材股份有限公司将分批为国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司提供电池及光伏组件。具体交货时间为：2019年交付1000MW（N型单晶双面TOPCon），2020年交付2000MW（N型单晶双面TOPCon），2021年交付2000MW（N型单晶双面TOPCon）。
双方将利用各自在新能源领域的优势，在行业信息共享、项目开发、工程勘察、设计咨询、工程设计资质、工程总承包、投融资等方面作为战略合作伙伴进行深入合作。
中来股份表示，本次合作框架协议的签订，公司与黄河水电在电池与组件的销售、技术合作等方面建立了友好的战略合作关系，有利于充分发挥公司与黄河水电在新能源领域的市场竞争和技术资源等优势，优势互补，同时进一步扩大公司的N型单晶电池的销售规模，符合公司的发展战略。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214726-1.html
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