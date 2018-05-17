中来股份将为黄河水电提供5000MW电池及光伏组件

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-05-17 01:00

公告显示，苏州中来光伏新材股份有限公司将分批为国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司提供电池及光伏组件。