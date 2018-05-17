有道云协作lite上线，主打解决企业效率办公痛点

科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，网易有道推出企业级Wiki产品――有道云协作lite。同时，有道联合优客工场发布了“新办公赋能计划”，双方将提供各自核心资源，为企业提供线上和线下的工作空间， 助力企业拥抱全新的协作共享办公方式。

在有道云协作lite中，企业可以拥有一个独立的空间，在这个空间内企业员工能够生产、更新、沉淀知识，也可以展示工作成果、发布公告、关注项目动态、共享文档。员工之间的信息孤岛被彻底打通，企业办公效率迅速提高。

基于对企业内容管理工具的市场分析，有道云协作lite以企业Wiki为基础模式，建立立体化的知识管理方案，帮助企业团队向知识型组织迈进。

有道云协作lite将为企业构建一个专属的企业空间，空间下会有多个页面来承载文本、表格、图片、附件等多形态内容，且页面之间可以内链相连，以树状结构形成知识网络，方便内容查找。

在内容协作上，企业和员工可以以有道云协作lite为工作平台，共同查看、编辑和评论内容，并在页面上书写工作报告、安排项目任务，与团队分享。

对于许多企业所关注的信息安全问题，有道也进行了周密地保护。有道云协作lite对系统、空间、页面等多级权限进行了设计，全程加密数据的储存与传输，并且将数据全部部署在公司自有的服务器上，进一步保证数据安全。

随着云技术的发展及企业管理需求的增加，办公协作市场近年有越来越多的巨头进入。作为行业先行者，网易有道已经在提升办公效率层面进行了多年探索。截至目前，网易有道云笔记的用户已经超过6000万，是国内最大的个人云文档办公产品；有道云协作作为国内最早的企业级云办公产品，也已经在企业级办公领域有了深厚积累。

此次发布的有道云协作lite，是继有道云协作之后，网易有道针对办公场景的又一布局。目前，有道云协作lite已经在网易内部大规模使用并得到了诸多科技、金融企业的认可。（白鑫）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214727-1.html

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