巴菲特赞誉贝索斯,后悔早年没有投资亚马逊

(原标题:Warren Buffett on Amazon’s cloud success: 'You do not want to give Jeff Bezos a 7-year head start')

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息,据CNBC报道,本月早些时候,在伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)股东大会上,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)承认自己低估了亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)的能力,并为早年错过投资亚马逊而后悔。

但这并非巴菲特首次盛赞贝索斯。2017年接受美国科技媒体CNBC采访时,巴菲特就曾解释为何贝索斯如此与众不同。他说:“贝索斯很早就给我留下了深刻印象,我从没想过他能取得今天的成就。贝索斯及其所做的事情的非凡之处在于,他在两个几乎没有多少联系的行业(电子商务和云计算)都取得了令人瞩目的成功。我从来没见过有人同时在两个非常重要的行业发展,并真正成为两家公司的业务负责人。”

这位投资大亨说,亚马逊云计算服务AWS早期缺乏竞争,使该公司从中受益,并成为这个新兴行业的主宰者。巴菲特在2017年表示:“以云计算服务为例,贝索斯认为他将有两年的领跑时间。但实际上,他领先了七年。谁也不想给贝索斯领跑7年的优势。”

今年,巴菲特还称赞贝索斯取得前所未有的成就。他在伯克希尔-哈撒韦公司2018年股东大会上说:“当我第一次见到贝索斯时,我对他的能力已经有非常、非常高的评价,但我依然低估了他。我从一开始就关注亚马逊,我认为贝索斯所做的是一件近乎奇迹的事情。”(小小)

