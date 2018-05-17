巴菲特赞誉贝索斯，后悔早年没有投资亚马逊,巴菲特 贝索斯 亚马逊
（原标题：Warren Buffett on Amazon’s cloud success: 'You do not want to give Jeff Bezos a 7-year head start'）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息，据CNBC报道，本月早些时候，在伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）股东大会上，沃伦・巴菲特(Warren Buffett)承认自己低估了亚马逊创始人杰夫・贝索斯(Jeff Bezos)的能力，并为早年错过投资亚马逊而后悔。
但这并非巴菲特首次盛赞贝索斯。2017年接受美国科技媒体CNBC采访时，巴菲特就曾解释为何贝索斯如此与众不同。他说：“贝索斯很早就给我留下了深刻印象，我从没想过他能取得今天的成就。贝索斯及其所做的事情的非凡之处在于，他在两个几乎没有多少联系的行业(电子商务和云计算)都取得了令人瞩目的成功。我从来没见过有人同时在两个非常重要的行业发展，并真正成为两家公司的业务负责人。”
这位投资大亨说，亚马逊云计算服务AWS早期缺乏竞争，使该公司从中受益，并成为这个新兴行业的主宰者。巴菲特在2017年表示：“以云计算服务为例，贝索斯认为他将有两年的领跑时间。但实际上，他领先了七年。谁也不想给贝索斯领跑7年的优势。”
今年，巴菲特还称赞贝索斯取得前所未有的成就。他在伯克希尔-哈撒韦公司2018年股东大会上说:“当我第一次见到贝索斯时，我对他的能力已经有非常、非常高的评价，但我依然低估了他。我从一开始就关注亚马逊，我认为贝索斯所做的是一件近乎奇迹的事情。”（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214728-1.html
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