25亿！东方日升拟设立子公司建设5GW太阳能电池组件生产基地

为推进项目进行，公司拟设立全资项目实施公司东方日升（义乌）新能源有限公司（暂定名），注册资本2亿元，总投资25亿元。项目实施公司设立完成后，将在甲方开发

5月15日，东方日升发布公告称，2018年2月21日，公司与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《东方日升光伏新能源项目投资框架协议》。为推进项目进行，公司拟设立全资项目实施公司东方日升（义乌）新能源有限公司（暂定名），注册资本2亿元，总投资25亿元。项目实施公司设立完成后，将在甲方开发区域范围内的核心区块建设5GW太阳能电池组件生产基地，生产光伏组件及相关产品。

东方日升（义乌）新能源有限公司（暂定名）经营范围为一般经营项目包括新能源技术研发，硅太阳能电池、组件及部件的研发、制造、加工，绝缘材料、太阳能灯具、太阳能电池、新能源组件、橡塑助剂、户用终端系统的销售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外。

公告称，本次对外投资的主要目的是为了提升公司光伏产业协同效应及光伏产品产能，增加公司利润增长点，提高公司经营的抗风险能力，为公司今后的发展奠定基础，实现公司持续、稳定、快速发展。

东方日升表示，本次对外投资可以促进公司的光伏电池片、光伏组件、EVA胶膜等业务产生协同效应，提升公司光伏组件及相关产品制造的技术水平、自动化水平、成本控制等核心竞争力，扩大公司光伏产品在全球市场的份额，完善公司光伏组件及相关产品产能布局，对公司的业绩具有一定地积极影响，符合公司的发展需要和长远规划。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214729-1.html

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