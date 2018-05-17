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机床企业积极探索智能制造

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科技传媒网 中国机床商务网 2018-05-17 01:05

近两年，智能制造成为了一个热门词。不少机床企业也走上了智能制造的发展道路。最近小编浏览网页，注意到行业内两个重量级企业正在积极尝试智能制造，让我们一起

近两年，智能制造成为了一个热门词。不少机床企业也走上了智能制造的发展道路。最近小编浏览网页，注意到行业内两个重量级企业正在积极尝试智能制造，让我们一起来看看它们在智能制造上面都做了什么吧！

机床企业积极探索智能制造

沈阳机床：大力发展智能制造新模式

沈阳机床是行业内较早尝试智能制造的企业之一。通过i5智能机床技术，沈阳机床掀起了行业分享经济的潮流。据了解，i5智能机床基于i5系统。而i5系统具有网络智能功能，这就使信息共享成为可能。目前，沈机机床正联手腾讯云，打造工业云平台，试图在工业物联网、智能制造、AI大数据、互联网金融结算等方面，探索制造业与互联网深度融合的新模式。

沈阳机床的智能制造之路脉络清晰。从i5智能机床产品到智能工厂、从智能工厂到“5D智造谷”、从“5D智造谷”到i5智能制造生态系统，沈阳机床正在逐步加深智能化水平。现在，沈阳机床的在智能制造方面的探索已经卓有成效。沈阳机床已与江苏、浙江等地签订了10个智能制造谷建设协议，其中5个项目已落地启动。未来几年，沈阳机床计划布局25个智造谷，为智能制造转型升级开辟新路径。

秦川机床：重点研发智能机器人相关项目

5月4日，中证网消息报道称，秦川机床收到了科学技术部高技术研究发展中心《关于国家重点研发计划智能机器人重点专项2017年度立项通知》。秦川机床作为牵头单位申报的《RV减速器数字化及高效精密制造》项目获批。

据了解，秦川机器人减速器厂成立于2014年，专业负责机器人关节减速器(BX减速器)产品的研发和生产。依托于企业多年来对齿轮磨床制造和齿轮传动产品的研发经验，秦川机床 机器人减速器产品已经可以满足国内外市场需求。

随着智能制造发展逐步深入，机器人作为智能制造当中的重要一环，市场需求逐步增大。而目前，我国在机器人研究领域还有许多技术难关亟待突破。秦川机床参与《RV减速器数字化及高效精密制造》项目，不仅有利于机器人产业发展，对于秦川机床来说也可以拓宽业务范围。

其实，在机床行业涉足智能制造的企业还有很多。如华中数控旗下的华数机器人、沈阳高精数控技术有限公司研究的3D可视数字化车间智能管控系统以及很多企业都推出的机床+机器人生产模式等，这些都是对智能制造的积极探索。智能制造正成为传统制造业转型升级的必由之路，对于机床企业来说也是如此。笔者以为，机床企业需对市场变化保持敏锐，积极拥抱智能化，才能在发展的道路上走得更远。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214730-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造机床

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