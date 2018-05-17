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3D打印如何改变传统制造方式的格局？

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科技传媒网 3D虎 2018-05-17 01:36

Formlabs是功能强大且易于使用的3D打印系统的设计者和制造商。在今年的汉诺威工业博览会上，该公司展示了增材制造如何改变传统制造方式的格局。

Formlabs是功能强大且易于使用的3D打印系统的设计者和制造商。在今年的汉诺威工业博览会上，该公司展示了增材制造如何改变传统制造方式的格局。

3D打印如何改变传统制造方式的格局？

据悉，在SAP的展位上，展示了全自动3D打印平台Form Cell，打印了工厂生产的基本备件，如夹具和阀门以及定制的板卡和笔。

这些打印实例强调了工业制造或服务提供商环境中的Form Cell等产品的实力，其中多个打印品需要同时使用不同的树脂材料进行定制打印。

从客户开始下订单到最终的打印过程均使用Form Cell、Materialize Magics 3D Print Suite、SAP分布式制造和SAP制造执行系统进行展示。

通过这种软件集成，可将增材制造引入全数字化生产流程，并直接与业务系统连接。

在Formlabs展台上，该公司首次向欧盟观众展示了Fuse 1。除了Formlabs标准树脂的颜色混合解决方案-Color Kit，以及两种新型工程树脂Rigid和Gray Pro，可用于Form 2 3D打印机。

Formlabs首席产品官DávidLakatos表示：“3D打印作为生产过程的一部分继续在生产车间中找到发展方向，最近也用于最终零件的生产上。通过SAP和Materialise，用户将能够更轻松地管理Form Cell的打印请求，并将3D打印集成到生产工作流程中。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214732-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印传统制造

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