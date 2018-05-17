周济院士：新一代智能制造将引领和推动新一轮工业革命

5月16日，2018第二届世界智能大会隆重开幕，中国工程院院士、中国工程院院长周济在第一场主论坛上以《新一代智能制造》为题做了主题演讲。

5月16日，2018第二届世界智能大会隆重开幕，中国工程院院士、中国工程院院长周济在第一场主论坛上以《新一代智能制造》为题做了主题演讲。

周济院士说：“智能制造是我国制造业创新发展的主要抓手，是我国制造业转型升级的主要路径，是中国制造2025加快建设制造强国的主攻方向。”

周济院士认为，智能制造是一个大概念、一个不断演进的大系统，是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合，贯穿于产品制造服务全生命周期的各个环节。智能制造的三种基本方式为：数字化制造、数字化网络化制造或者“互联网+制造”、数字化智能化制造或者新一代智能制造。

“这三个基本方式各有特点和需要重点解决的问题，体现在先进制造技术与制造技术融合发展的阶段性上，三个基本方式又在技术上相互交织、迭代升级，体现着智能制造发展的融合性。”周济院士说。

对于智能制造在中国的发展，周济院士认为，我国应该发挥后发优势，采取三个基本方式并行推进、融合发展的路线，走一条数字化、网络化、智能化并行推进的智能制造创新之路。

在演讲中，周济院士强调，新一代智能制造将引领和推动新一轮工业革命：一方面是制造业转型升级的强烈需求，制造业急需一场革命性的产业升级；另一方面是新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇。

周济院士表示：“新世纪以来，移动互联、超级计算、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术日新月异，飞速发展，并且极其迅速地普及应用，形成了群体性跨越，而这些历史性的技术进步集中汇聚在新一代人工智能技术上。新一代人工智能具备了认知和学习的能力，具备了深层知识和更好地运用知识的能力，实现了质的飞跃。”

新一代人工智能技术和先进制造技术的深度融合，形成了新一代智能制造技术，成为了新一轮工业革命的核心驱动力。周济院士表示，新一代智能制造的突破和广泛应用将推动形成这次工业革命的高潮，引领真正意义上的工业4.0，实现第四次工业革命。

智能产品和装备是新一代智能制造系统的主体。周济院士说：“新一代人工智能技术的融入，使得产品和装备发生了革命性的变化，我们可以从智能手机和智能汽车的飞速发展，想象智能产品和装备未来的发展前景。”

周济院士认为，智能生产是新一代智能制造系统的主线，智能工厂是智能生产的主要载体，追求的目标是生产过程的优化，大幅度地提升生产系统的性能功能质量和效益。重点发展方向是智能生产线、智能车间、智能工厂，新一代人工智能技术和先进制造技术的融合，将使得生产线车间工厂发生革命性的大变革，企业将向着自学习、自适应、自控制的新一代智能工厂进军，建成真正意义上的智能工厂。

同时，周济院士还表示，以智能服务为核心的产业模式变革，是新一代智能制造系统的主题。新一代人工智能技术的应用催生了产业模式的革命性转变，产业模式将实现 以产品为中心向以用户为中心的根本性转变。智能制造云和工业智联网是支撑新一代智能制造系统的基础。随着新一代通讯技术、网络技术、云技术和人工智能技术的发展和应用，智能制造云和工业智能网将实现质的飞跃，为新一代智能制造生产力和生产方式的变革提供发展的空间和可靠的保障。

周济院士认为，未来20年是中国制造业实现由大变强的关键时期。“我们必须以深化供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，坚持并行推进融合发展的技术路线，围绕产业链，部署创新链，围绕创新链，完善资金链，形成经济科技和金融的深度融合，良性循环，实现中国制造业的智能升级，跨越发展。”周济院士说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214733-1.html

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