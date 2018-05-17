华天软件：创新突破 打造3D+智能制造新蓝图

自1993年山东山大华天软件有限公司（以下简称“华天软件”）成立以来就立足济南，致力于中国工业软件的研发。如今华天软件已成为国内资金规模最大、产品线最完整的产品创新数字化领域专业提供商。目前随着国家智能制造战略的推进，华天软件正在描绘一幅3D+智能制造的蓝图，为国家打造新工业体系、加快新旧动能转换提供支撑。

华天软件总经理杨超英作为掌舵人，在5月11日举办的2018华天软件用户大会上与笔者深度交流，分享了华天软件一路走来的精彩征程。

华天软件总经理 杨超英

机遇促进发展

目前，华天软件主营业务集中在汽车及零部件、航天军工、能源化工、模具、高科技电子、轴承等制造行业，同时也在探索牙科、珠宝、建筑BIM等领域的数字化应用。从客户群体来看，华天软件已服务超过1000+典型行业客户，包括中国航天、福田汽车、福田雷沃重工、中国南车等大型客户。

如今的成绩更能体现过往的艰辛。早在1993年，华天软件的前身浪潮CAD公司正式成立。在此后几年的发展过程中，华天软件逐渐成为“九五”期间中国制造企业甩掉图板的主流CAD软件之一。回顾华天软件第一批客户，杨超英感概万千，他说道：“当时我卖给第一个客户CAD软件的价格只有1500元，但是第一批客户都是比较大的企业。”在杨超英看来，使得公司真正进入发展快车道是在2010年。那一年航天科技入股华天软件，为华天软件切入复杂产品开发领域提供了机会，也为华天软件提供了更加有利的发展土壤。

正是通过不懈努力，让华天抓住机遇并获得持续发展。 “华天软件采用了一种谨慎的经营方式，加上国家层面的大力支持并立足于山东，使得我们在人力成本上形成优势，所以我们能够持续长期发展下去。”杨超英说。

从企业基因来看，“创新”和“积聚”一直伴随着华天软件25年的发展历程。多年来，华天软件承担国家863等项目十余项。在杨超英看来，人才是至关重要的基因，这成为推动华天软件技术创新的坚实力量。“济南从来不缺少软件人才，我们通过与高校间的合作进行培训，不断为公司输入专业化人才，为公司不断创新提供支持。”杨超英说道。在企业人才培养方面，华天软件不仅针对不同背景的专业人才提供差异化的培训，更与山东大学软件学院合作，出资联合培养工程硕士。另外，华天软件还频繁与日本、法国等国际一流软件企业，国内清华大学、浙江大学、华中科技大学、中科院等一流高校和院所进行交流协作。

华天软件更是吸引到国际上颇有建树的工业CAD专家梅敬成博士加入。梅敬成博士怀揣报国的激情和梦想，借助“中国制造2025”的春风，来到济南高新区，成为华天软件首席技术官，带领团队在自主三维CAD软件方面取得了巨大的突破。未来他将为济南市乃至山东省打造一支层次合理的CAD研发团队，完成新一代CAD软件的研发任务，打破国外软件一统中国三维CAD市场的局面。

得益于技术的不断创新，目前华天软件能够提供数字化设计与制造工具、产品全生命周期管理系统和协同制造管理系统，可以提供3D精确几何、3D数字几何、3D仿真与浏览等三个维度的技术解决方案。

其中，3D数字几何技术对华天软件研制轻量化浏览器具有重大的意义。通过分析和借鉴国外轻量化技术的优缺点，华天软件在5年前开发的SView，对运载火箭研制过程中的详细模型进行轻量化处理，可以快速打开并浏览轻量化后的模型。随着客户需求的进一步提升，华天软件逐渐开发出适用于平板电脑、智能手机的SView浏览工具。“SView是华天软件在三维领域非常独特且领先的优势，目前，华天软件的SView可以做到超大规模模型的转换和浏览。”杨超英说。

此外，在3D精确几何上，依托目前国内最大的3D CAD/CAM研发团队，梅敬成博士主导开发具有自主知识产权的3D精确几何工具――SINOVATION，通过引进、消化、吸收和再创新，华天软件成为国内少数的具有全部源代码的CAD/CAM系统开发商。

华天软件通过与北大口腔合作，探索出在3D数字几何领域的应用。过去的数字化口腔医疗，均是基于扫描的曲面进行建模加工。随着扫描仪精度越来越高，华天软件开发了直接在扫描的网格上进行操作的数字化口腔医疗系统，用数控CAM设备及3D打印机制作出合适的牙冠、导板、矫牙牙套等，使口腔治疗更快、更精确、更安全。以这一技术为基础，华天软件逐渐探索出3D打印云服务平台、鞋模3D打印等不同的应用场景。

据了解，华天软件还与西安电子科技大学、济南超算中心合作，构建了国产高端精细电磁仿真软件；华天软件提供的三维建模、前后处理工具、仿真算法整合，支持十几万节点以上的超级并行计算。

未来中国工业软件值得期待

近几年来，华天软件的步伐开始走向世界，其自主版权的工业软件已经在德国、法国、意大利、日本、荷兰等工业领域发达的国家开始推广，展现着中国工业软件的创新和技术实力。其研发的拥有自主知识产权的三维CAD工业软件SINOVATION、三维轻量化浏览器SView，一举打破了国外同类软件对中国市场的长期垄断，证明了中国创新的力量。

但目前华天软件这样的国内企业与国际上的CAD品牌相比，还是有一定差距的。在杨超英看来，表面看是技术差距，但实际上最大的差距是用户群。在他看来，中国工业软件将在未来的5-10年，在各个专业上迎来突破。“软件是用出来的，如果软件不使用就永远不知道该如何改进。华天软件最具代表性的是模具行业应用，我国模具行业虽然起步较晚，但在利用新技术上获得了优势。通过不断提升智能化与自动化，华天软件解决了通用软件做不到的事情。我始终认为CAD软件是专业CAD的天下，这也是我们掌握专业技术内核的优势，从而满足客户的需求。”杨超英说道。

未来，华天软件还正在研发创意设计云CAD系统，实现将CAD依托于私有云或公有云之上以浏览器的形式交付给客户。目前这一应用主要在珠宝行业和一些中小企业的创意设计领域进行探索。

在展望公司发展愿景时，杨超英畅想了华天软件正在打造以3D为核心的行业生态应用、做中国最好的3D软件服务商。“2016年，赛伯乐投资华天软件，为华天软件的规模化发展注入了资本力量。在巩固现有业务的同时，华天软件将深化与赛伯乐的合作，譬如在数字化医疗、珠宝、建筑BIM等领域与赛伯乐一起组建合资公司，以3D为核心孵化更多的行业应用。目前赛伯乐有超过千亿资金的投资规模，3D领域是其非常重要的一个投资方向。华天软件将与赛伯乐携手建立工业互联网创新中心，聚焦培育‘中国制造2025’领域的独角兽，共同促进3D生态圈的发展壮大。”杨超英说道。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214734-1.html

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