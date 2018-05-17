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360公司：网传8元定增价系误读，目前无法确定

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-17 04:11

360公司：网传8元定增价系误读，目前无法确定,360 证监会 股民 股票 上市

科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，5月15日晚，360公司发布定增预案公告，引发了投资者和股民的强烈关注和热议。随后，有部分股民发帖解读称，该公司拟非公开发行股票不超过13亿股，募集资金107.9亿元，主要用于安全研发、人工智能以及智能IOT等9个项目，其增发价即107亿除以13等于8元。

对此误读，360公司在上证e互动平台上回复相关提问时表示，本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且“不超过”1,352,811,033股（含1,352,811,033股）。该股票数量是按照证监会《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》中“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%”的要求所计算的发行上限，不代表公司要发足1,352,811,033股。

关于发行价格，根据证监会最新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》，定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，即未来公司取得证监会发行批文后，启动发行才能确定发行价格，发行价格与未来启动发行时的价格相关，在目前阶段无法确定发行价格。

“综上，不能简单用募集资金总额107亿除以13亿股得出发行价格为8块多的结论。”360公司强调，公司将积极推动本次非公开发行，通过加强管理、深耕主业、拓展业务、提升收益，积极回馈广大投资者。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214736-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:360证监会股票上市股民

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