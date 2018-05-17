前4月广西光伏发电量2.14亿千瓦时 同比增长412.82%

1－4月，全区发电量492．67亿千瓦时，同比增长23．15％。其中：光伏发电量2．14亿千瓦时，同比增长412．82％。
1－4月，全区发电量492．67亿千瓦时，同比增长23．15％。其中：水电发电163．66亿千瓦时，同比增长12．24％；火电发电255．03亿千瓦时，同比增长19．29％；核电57．81亿千瓦时，同比增长78．14％；风电14．03亿千瓦时，同比增长85．14％；光伏发电量2．14亿千瓦时，同比增长412．82％。
全社会用电量为504．86亿千瓦时，同比增长17．65％。其中，第一产业用电量6．82亿千瓦时，同比增长9．58％；第二产业用电量332．41亿千瓦时，同比增长19．07％；第三产业用电量64．25亿千瓦时，同比增长11．51％；城乡居民用电101．38亿千瓦时，同比增长17．74％。其中工业用电量326．91亿千瓦时，同比增长18．44％。
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