隆基乐叶：2018年PERC产能仍将快速增长

去年4月份，隆基乐叶的PERC双面产品发布，命名为＂Hi－MO2＂。唐旭辉表示，隆基从去年到今年连续多次打破了PERC电池的世界记录，目前对外公开的效率数据23．6％

去年4月份，隆基乐叶的PERC双面产品发布，命名为＂Hi－MO2＂。唐旭辉表示，隆基从去年到今年连续多次打破了PERC电池的世界记录，目前对外公开的效率数据23．6％，仍然是PERC电池效率记录的保持者。

唐旭辉介绍，PERC是一个高性价比的技术产品，有着很高的市场占有率。根据第三方机构做出的预测，2018年预计将达到50％市场的占有率。从2018年领跑者来看，PERC的价值已经被绝大多数投资者认可。

根据分析机构的统计，2017年底单晶PERC技术已兼有高效率与低成本，随着2018年隆基硅片的调价，其性价比优势更加突显。唐旭辉表示，“2017年底全球PERC电池产能达到20GW以上，2018年单晶PERC的产能将提高的非常迅速。”

唐旭辉表示，在发电方面，PERC的实测功率是非常可观的。据了解，隆基乐叶结合PERC技术和低衰单晶技术在2016年推出了Hi－MO1产品，2017年结合双面PERC技术又推出了Hi－MO2，采用双玻封装，支持1500V系统电压。目前，隆基乐叶电池示范线上的5BB PERC电池平均效率已达22．5％，将在2018年上半年将22％效率电池技术导入生产基地。

当前，隆基的Hi－MO2已在光伏电站中有了诸多成功的应用，在地面和分布式等各种形式的电站中都有非常好的表现。而根据唐旭辉的介绍，在陕西蒲城实验电站，Hi－MO2装机容量18．9kW；而在库布奇示范项目中，隆基清洁能源承建了其中336kW双面电站，这些实验和示范电站数据表现非常优异。无论是实际应用的效果，还是模拟测试的结果，隆基乐叶的技术优势都是显而易见的。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214738-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm