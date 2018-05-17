【聚焦】中国央企用光伏带日本农民致富！

社会各界对中国提出的“一带一路”倡议，也由观望转向积极参与。在这一过程中，一家中国企业凭借良好的经营模式和合作共赢的理念，在壁垒极高的日本电力行业中逐

近日，央视财经频道《国际财经报道》栏目正式推出“我与一带一路”系列节目，把目光投向和“一带一路”建设有关的不同肤色、不同国家的普通人身上，通过他们讲述与“一带一路”相关的财经故事，为您触摸“一带一路”建设主人公的心路历程，彰显 “共商共建共享”的中国理念。

我们一同走进日本筑波山脚下，看中国企业如何凭借良好的经营模式和合作共赢的理念，在壁垒极高的日本电力行业中逐渐站稳了脚跟。

作为世界最大的经济体之一，日本是一个能源消耗大国，其能源供给严重依赖进口。2011年福岛核事故发生后，日本迫切向太阳能、风力等绿色能源转型。社会各界对中国提出的“一带一路”倡议，也由观望转向积极参与。在这一过程中，一家中国企业凭借良好的经营模式和合作共赢的理念，在壁垒极高的日本电力行业中逐渐站稳了脚跟。

距离东京约60公里的茨城县是农业大县，主产大米、生菜和莲藕等农作物，栽培面积位居日本全国第二。当地民众世世代代以农耕为生，但伴随老龄化加剧，农户平均年龄70岁，由于后继无人，大量农田遭到废弃。

中国国家电投上海电力日本公司项目推进部代理部长 森山浩年：我在去茨城出差的路上，我们保持联系，随时沟通。

森山浩年36岁，入职国家电力投资集团上海电力日本公司四年。2014年年底，公司提出了利用茨城县一处废弃农田，建造太阳能电站的设想。森山主要负责办理项目开工前所需的各类行政手续，还需要与当地200多户居民逐一沟通，想要获得他们的理解和支持并非易事。

中国国家电投上海电力日本公司项目推进部代理部长 森山浩年：刚接到这个任务时，我觉得是不可能完成的，特别对于土生土长在这里的日本人来说，将手中的土地租借给外国企业，大家最初都是拒绝的态度。

日本茨城县农户告诉记者，开始听说是中国企业，他们也有些顾虑。但在不断交流过程中，发现对方非常坦诚。

经过森山和同事们两年多来的共同努力，2017年4月，在当地著名的筑波山脚下，上海电力日本公司投资建设的大型光伏电站投入运营，54公顷的宽阔农地上架设了近2万块、总装机容量35兆瓦的太阳能电板，设备全部来自中国制造。可供应一万户家庭一整年的用电量。而当地农民不仅可以通过出租荒废农地，获得相当于普通农地10倍的租金，还可以从电力销售收入中得到分成。

发展绿色能源的同时，最大程度保留当地的种植业，上海电力公司还帮助当地农户，在太阳能板架下种植从中国延边引进的高丽参，目前长势喜人。

依托这座日本最大的“农光互补”电站，当地经济焕发活力，农户们重新回到农田。森山说通过自己的努力，造福大批农户，他感到非常欣慰。

森山说公司经历了从没有资源、没有项目，到如今建成投运三个光伏电站，自己从中学到了很多。而且随着日本各界对“一带一路”转向积极参与，他们对自己的事业也越来越有信心。

国家电投上海电力日本公司总经理 刁旭：通过这四年来的努力，我们也建立了融洽的、可以干实事的中日员工队伍，在日本的电力行业基本上站住了脚跟，为未来的发展打下了良好的基础。

除了三个已经投入运营的项目外，目前上海电力日本公司还在日本全国范围内，新获得了两个光伏、两个风电和一个生物质电站的开工许可。到2020年东京奥运会召开时，公司还将在福岛建成迄今为止日本最大规模的光伏电站。

中国国家电投上海电力日本公司项目推进部代理部长 森山浩年：经常出差往返于东京和上海。每次从空中眺望东京的夜景，都感觉特别漂亮。但经历过3．11大地震后，让我意识到，每一个灯火通明的夜晚都来之不易。“一带一路”建设不仅在非洲、在东南亚、其实距离我们也很近，而且越来越近。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214739-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm