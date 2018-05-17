汉中首个村级光伏农场在略阳正式并网发电

2018年5月9日，略阳县黑河坝联村光伏农场正式并网发电，成为汉中市村级光伏扶贫工程首家并网发电的光伏电站。
2018年5月9日，略阳县黑河坝联村光伏农场正式并网发电，成为汉中市村级光伏扶贫工程首家并网发电的光伏电站。
去年以来，略阳县结合镇村实际，由县发改局牵头对全县95个建档立卡贫困村进行深入考察调研，制定了全县村级光伏扶贫三年建设规划，初步探索出一条“政府投资、银行支持、企业承建、农户受益”的光伏发电＋艾草种植新型运作模式，即“光伏农场”应用新型支架方案，保证支架垂直地面距离约3－4米，桩距跨度8－10米，同时采用单板组件安装技术，既可保障太阳能电池板的光照时长，同时满足艾草生长空间及农业机械化的基本要求。
从2017年12月开始，略阳已经先期开工建设了黑河坝、接官亭等四个“光伏＋农业”新型光伏电站，实现当地经济建设与生态建设的双赢。
黑河坝联村光伏电站占地共150亩，覆盖12个贫困村，装机容量5．98MW，总投资4500万元，并网发电的装机容量为4．1MW。项目建成后，预计年均发电量596万千瓦时，实现总收入506万元，净收入150万元，扣除项目投入需还本付息部分及必要运维管理成本后，净收益将全部归于12个贫困村集体所有，后期将用于镇村开展公益性岗位扶贫、小型公益事业扶贫、奖励补助扶贫等。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214740-1.html
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