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小米将发周年纪念版小米8，网传月底发布？

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-17 07:05

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小米将发周年纪念版小米8，网传月底发布？

科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，小米昨天官方宣布新一代产品将在深圳发布，但还未对外公布什么产品。今天小米官方网站在“小米手机”版块下出现“小米8周年纪念版”的字样，疑似即将发布的新机。除了纪念版的意义之外，小米8还牵扯着小米与格力的赌约。

小米将发周年纪念版小米8，网传月底发布？

小米官方宣布2018年度新品发布会在深圳见之后，雷军转发并评论称将有多款新品发布。今年是小米8周年，也是上市之年，有传闻小米将发布纪念版。今天小编在小米官方网站在“小米手机”版块下出现“小米8周年纪念版”的字样，似乎印证了传说。

小米8除了周年纪念版的意义之外，还牵扯着一个赌约：小米与格力的赌约。2013年雷军与董明珠有个10亿赌约：五年内小米营业额能否超过格力，赌金10个亿。而当时黎万强也在微博非常配合的发布信息：全民投注赢100台小米8，5年内小米营收超过格力将随时开盘，输赢都会送。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214741-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:小米格力雷军小米手机赌约

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