Waymo无人驾驶出租车细节曝光 可应对执法人员

日前，谷歌旗下自动驾驶公司Waymo向美国机动车管理局（DMV）递交了一份申请，其无人驾驶出租车服务细节也随之曝光。据外媒报道，Waymo申请在加利福尼亚州运营52

日前，谷歌旗下自动驾驶公司Waymo向美国机动车管理局（DMV）递交了一份申请，其无人驾驶出租车服务细节也随之曝光。据外媒报道，Waymo申请在加利福尼亚州运营52辆无人驾驶车辆。

根据Waymo提交的文件，该公司无人驾驶出租车将部署在一段大约50平方英里的区域，该区域地理环境信息覆盖全面，且设有地理围栏。此外，乘客并不能自由选择预先指定区域之外的目的地。

据报道，Waymo称其克莱斯勒Pacifica自动驾驶车辆能够应付大多数道路和停车场所，目前状态下最高时速可达65英里。此外，Waymo还表示，其自动驾驶出租车辆可以应对下雾、小雨天气，还能在晚间行驶。在遭遇大雨、道路被淹、越野地形、街道积雪或结冰等危险情况时，车辆将被设定为寻找“最小风险状况”，因此车辆也有可能时常停在路边。

如果Waymo无人驾驶出租车识别出故障，车辆将会停止行驶。但是，Waymo在申请文件中却表示，乘客不能接管车辆。

作为应急方案，Waymo将有两只团队负责监管无人驾驶出租车车队。一支被称为“车队响应专员”（Fleet Response Specialist），通过虚拟工具实时监管无人驾驶出租车车辆状态。另外一支被称为“驾驶辅助”（Rider Support），作为用户支持中心，与无人驾驶出租车辆的乘客进行沟通。根据Waymo的说法，该公司已经培训了70名车队响应专员以及23名驾驶辅助成员。

Waymo车辆同样还配有具体应对执法人员的系统。根据该公司上交的文件，一旦车辆识别出车辆后面有警灯在闪，就会停车。在这种情况下，Waymo无人驾驶出租车能够自动解锁，摇下车窗，执法人员就可与“驾驶辅助”中心进行沟通。此外，Waymo提交的文件中还包括“执法交互协议”，可为医务人员、警察以及消防人员提供信息。

3月份，Waymo与捷豹路虎达成合作，捷豹I-PACE将成为Waymo无人驾驶车队中首款豪华电动车。据Waymo首席执行官John Krafcik透露，公司将于今年晚些时候开始测试I-PACE车辆。根据Waymo的计划，在I-PACE投产两年内，将部署20,000辆到其自动驾驶车队。

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