彭博社：美国无人驾驶测试遇瓶颈 亚欧政策友好

16日彭博社在一篇报道中指出，尽管美国在无人驾驶技术上保持领先，但正受到美国对无人驾驶的政策的限制。相比之下，亚洲和欧洲的政策环境正变得越来越友好，因而

16日彭博社在一篇报道中指出，尽管美国在无人驾驶技术上保持领先，但正受到美国对无人驾驶的政策的限制。相比之下，亚洲和欧洲的政策环境正变得越来越友好，因而已有一些公司选择在这些地方进行无人车测试。

在美国，亚利桑那州和加利福尼亚州是无人驾驶技术的领先者，这两个州拥有目前美国国内最大型的无人驾驶测试车队。在其他国家，如在中国，百度正在持续发展无人车，且此前搭载了其Apollo平台的无人驾驶巴士已经开始了路面测试。韩国在这方面也已经悄然前进了不少，根据报道，韩国汽车厂商现代计划在2020年销售自动驾驶车型。另外，新加坡为了解决拥堵问题，也已经在2015年允许了公共道路测试。

在欧洲方面，英国目前已有四个城市允许公共路面测试，法国和以色列也已经允许无人驾驶汽车经过审核之后进入公共道路测试。在这一领域上，德国可能为其他国家提供了一个范本的框架，该国允许驾驶员在测试的过程中让手离开方向盘，不过一旦事故发生，汽车厂商必须对承担事故的责任。

根据彭博社的说法，中国将在接下来的十年里，部署横跨多个自动驾驶级别的超过3000万辆自动驾驶汽车。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214744-1.html

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