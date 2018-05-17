浙江省5G产业联盟成立 浙江移动携华为建“5G之城”

科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，浙江移动正式发布杭州“5G之城“计划，年底将建成百站以上规模的端到端5G试验网。

浙江移动副总经理王顶表示早在2016年就启动了面向5G的基础资源研究和储备，进行机房规划、业务微格化设计、承载技术和架构的现网演进理论研究。今年率先开展面向商用的5G规模试验，计划到年底在杭州建成百站以上规模、涵盖规模试验测试、应用创新孵化、业务宣传体验、5G敏捷研发的多场景5G试验网络。试验区总覆盖面积预计超过100平方公里，而且在开展5G技术试验的同时，还将完成工业互联网、车联网、智慧城市、VR/AR等多种类型的应用示范。

为此，浙江移动联合产业链合作伙伴成立了浙江省5G产业联盟。浙江移动副总经理楼向平表示，本联盟旨在促进相关主体之间的交流和深度合作，形成优势互补，促进5G产业快速、健康地发展，推动5G产业链相关产品在中国，乃至全球的应用，构建合作共赢的5G生态圈。

华为作为发起单位之一，与其他首批成员单位共同参加了联盟成立仪式。华为公司5G产品线总裁杨超斌作为联盟成员代表在发言中透露，早在2009年华为投入5G关键技术研发，投入早、投得坚决，携手产业伙伴加速5G产业成熟。十年磨一剑，华为今年已经推出基于3GPP 5G标准的端到端解决方案，包括基站、传输网、核心网，和全球首款5G商用终端。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214746-1.html

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