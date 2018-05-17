　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

浙江省5G产业联盟成立 浙江移动携华为建“5G之城”

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-17 10:00

浙江省5G产业联盟成立 浙江移动携华为建“5G之城”,浙江移动 5g 浙江省 华为 产业链

浙江省5G产业联盟成立 浙江移动携华为建“5G之城”


科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，浙江移动正式发布杭州“5G之城“计划，年底将建成百站以上规模的端到端5G试验网。

浙江移动副总经理王顶表示早在2016年就启动了面向5G的基础资源研究和储备，进行机房规划、业务微格化设计、承载技术和架构的现网演进理论研究。今年率先开展面向商用的5G规模试验，计划到年底在杭州建成百站以上规模、涵盖规模试验测试、应用创新孵化、业务宣传体验、5G敏捷研发的多场景5G试验网络。试验区总覆盖面积预计超过100平方公里，而且在开展5G技术试验的同时，还将完成工业互联网、车联网、智慧城市、VR/AR等多种类型的应用示范。

为此，浙江移动联合产业链合作伙伴成立了浙江省5G产业联盟。浙江移动副总经理楼向平表示，本联盟旨在促进相关主体之间的交流和深度合作，形成优势互补，促进5G产业快速、健康地发展，推动5G产业链相关产品在中国，乃至全球的应用，构建合作共赢的5G生态圈。

华为作为发起单位之一，与其他首批成员单位共同参加了联盟成立仪式。华为公司5G产品线总裁杨超斌作为联盟成员代表在发言中透露，早在2009年华为投入5G关键技术研发，投入早、投得坚决，携手产业伙伴加速5G产业成熟。十年磨一剑，华为今年已经推出基于3GPP 5G标准的端到端解决方案，包括基站、传输网、核心网，和全球首款5G商用终端。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214746-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:华为浙江省产业链5G浙江移动

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

360公司：网传8元定增价系误读，目前无法确定

360公司：网传8元定增价系误读，目前无法确定,360 证监会 股民 股票 上市

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS