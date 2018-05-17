滴滴出行风波不断，出行市场又将演变成BAT的战场？

最近，诺基亚X发布时间公布，据悉，在5月16日诺基亚X正式亮相的同时，诺基亚经典的“香蕉机”8110也会同步发售。 还记得2012年，搭载全新操作系统的智能手机强势崛起，三星成为首个超越诺基亚全球手机销量的品牌，终结了诺基亚长达14年全球手机销量第一的市

最近，诺基亚X发布时间公布，据悉，在5月16日诺基亚X正式亮相的同时，诺基亚经典的“香蕉机”8110也会同步发售。

还记得2012年，搭载全新操作系统的智能手机强势崛起，三星成为首个超越诺基亚全球手机销量的品牌，终结了诺基亚长达14年全球手机销量第一的市场霸主地位。2013年9月，微软宣布以54.4亿欧元的价格收购诺基亚手机业务部门，这场交易完成于14年4月。至此，诺基亚正式退出手机市场，Here地图服务成为其后诺基亚专攻的三大支柱业务之一。

而早在2016年12月，腾讯就曾联手中国地图供应商四维图新和新加坡主权财富基金以2.41亿欧元的价格收购了Here地图10%的股权。2017年11月，腾讯再次宣布腾讯位置服务与Here达成战略合作。现如今，诺基亚品牌授权予HDM公司和富士康，手机业务有回归的迹象，Here地图与腾讯位置服务达成战略合作，为国内出海的开发者提供海外数据服务。

伴随着滴滴出行等网约车平台饱受诟病，中国的地图市场将正式演变为BAT三家争霸。

局势：Here地图回归，三家争霸格局成形

其实，地图市场的合作关系纷繁复杂。2014年12月，诺基亚与百度达成合作协议，由诺基亚地图与导航业务Here来为百度提供中国内地以外地区的地图数据服务。而百度地图的数据则主要来自第三方地图数据提供商四维图新，百度地图不曾做过地图数据库的建设。然而，一旦地图市场BAT的格局成形，百度很有可能失去四维图新以及Here地图对百度海外地图市场的数据补充。

眼下看，Here地图的回归是大势所趋。要知道，并不只有诺基亚在蠢蠢欲动，去年一年手机领域黑莓、VAIO、LG等品牌纷纷寻求回归，地图市场上谷歌地图亦在尝试回归中国市场。2017年初，谷歌在退出中国内地市场八年后重新上线地图服务，被业内称作是全面回归的前兆。

去年手机领域诺基亚、黑莓、VAIO、LG等品牌回归时，国内手机市场早已是一片红海，而这些外来品牌依然挤破了头要寻求重返的机会，说明中国市场蕴含的无穷潜力激发了外来品牌掘金的欲求，再者中国市场也是品牌商们全球化进程中的必经之路。去年末，在诺基亚7的中国市场发布会上，HMD大中国区产品与事业部总经理车向光曾表示，对诺基亚8不满意，因品牌回归不久而未在中国发布，不过未来将向中国展示素质更高的旗舰机。诺基亚重返中国市场，Here地图随之回归势在必行。

曾经亚马逊、谷歌、Facebook在国内市场水土不服，纷纷退出，中国互联网发展一日千里，淘宝、百度、微信等应用随之崛起，而这一现象如今得到了极大程度的缓解。中国市场开始接轨国际，外来品牌不再水土不服。得益于政策的放宽，以及外来品牌为进入国内市场展现出更温和开放的态度，近年来重返中国的品牌变得越来越多。

除此之外，对Here地图来说，回归中国市场的砝码更多一分，那就是与腾讯位置服务的联手。中国的地图和出行市场是块巨大的蛋糕，也是诺基亚重新登顶全球的必争之地，加之腾讯在国内市场的流量和生态优势，Here地图的回归看起来是一片坦途。

基于此，阿里的高德、百度地图与腾讯地图三家割据，而出行服务正是建立在地图数据服务基础之上的。

出行：地图格局成形，出行领域动荡

近日，高德率先推出了网约车服务，作为地图导航类应用，高德这一举措显得顺理成章。事实的确如此。如今市场已经被教育，滴滴等网约车平台发展顺风顺水，然而风水轮流转，网约车依然是个阵痛频频的领域。

一方面，网约车平台的司机业务及服务水平缺乏统一标准，导致服务品质良莠不齐。在诸多网约车平台中，神州专车因统一车型、统一调配而拥有最高的用户满意度，但与之伴随而来的是系统调配下对订单响应缓慢滞后、价格偏高；滴滴出行因覆盖范围广、用车方便而家喻户晓，但与之相对应的痛点就是门槛不高造成司机业务及服务水平高低不齐。

再者，除高德外，现如今网约车市场上没有一家出行平台在做地图数据库，这直接导致用户在出行过程中经常遇到一些司机犯不识路、走错路的低级错误，地图导航不精准、无法快速实时定位、地图应用与出行应用不适配等问题造成网约车市场用户满意度偏低。从这一点出发，地图导航类应用所推出的出行服务会更具优势。

另一方面，网约车平台司机审核机制漏洞多。不仅是国内的滴滴等平台遭受诟病，Uber近日在海外市场亦是新闻不断，搭乘网约车的安全难保障成了最大的问题。而政策收窄必将直接影响用车体验，如何推进出行市场的良性可持续发展是关键。

痛点：三大地图巨头各难相安

照此情形发展下去，网约车市场必将拥有极严格的审核门槛，眼下是地图导航类应用推出出行服务的契机，但也是三大地图应用新挑战出现的拐点。

其一，腾讯地图需要时间磨合，有可能错失时机。从国内用户的视角看，Here地图要进入中国市场并不容易。近年来，诺基亚已经逐渐淡出了国人的视线，Here地图更是名不见经传。且不论手机市场的竞争如何激烈，就算诺基亚能顺利回归，Here地图却也未必能在国内市场站稳脚跟。加之Here地图的本土化需要时间，发行于2013年的腾讯地图在市场上没有什么份额，四维图新的国内地图数据需要时间与Here地图和腾讯对接，在打理好地图业务的基础上再推出出行服务时，出行市场只怕已经成形。

其二，百度地图O2O业务是亮点，但缺乏国内地图数据积累。地图类应用最看重的关键点有二：一是数据齐全程度，二是数据更新的时效性，地图及导航类应用作为一项入口级的基础服务，需要长期的实地数据采集积累，滴滴、Uber等出行业务正是基于拥有深厚地图数据库积累的地图导航类应用才能顺利开展。且四维图新在Here地图的回归下很有可能与百度地图彻底划清界限，被纳入腾讯矩阵，百度地图推出出行服务缺乏基本的资格。

其三，高德地图的网约车服务已经搭建起来，在出行市场上占得了先机，但顺风车入口太小，很难发展壮大。易观数据显示，目前整个出行市场上的顺风车业务占比仅7%，一来乘客与司机需求难对接，顺风车接单率明显低于其他出行业务；二来，顺风车投入时间和精力成本与收入不成正比，肯做顺风车的司机数量不多。

最近几年出行市场的快速崛起培养了一大批网约车用户，他们的口味已经变得非常刁钻，对司机的业务水平与服务水平要求均在提升。网约车市场的后来者则必须在一开始就打磨好产品，做到极致化的服务才能跨过出行市场的高门槛。再者，想在竞争激烈的出行市场存活下去并不容易，这块肥肉周围全是虎视眈眈的猎手。

前景：地图导航类应用想象空间大

中国市场作为东方财富的聚集地，一直是各大国际品牌抢滩的据点，也因此，国内地图市场一直是过饱和状态，可供国内用户选择的地图应用很多。如今国内市场最主要的两大地图应用是百度地图和阿里扶持的高德，他们共同占据了市场几乎全部的份额。两大股势力火拼，地图联接网约车、O2O业务等多场景的打开方式都被拓展完全，包括国内共享单车等诸多新出行方式都已经与现有地图应用建立起了强联接，这本就是一个竞争激烈的市场。而除了出行，与汽车厂商合作也是一个不错的出口。

2015年7月，Here地图被宝马、奔驰和戴姆勒三大汽车厂商组成的收购集团以25亿欧元的价格购得。与诸多汽车厂商合作的Here地图即便走向幕后，也能在出行市场分一杯羹。诺基亚将自己的技术优势转移到了Here地图应用上，虽主要服务于海外市场，但它仍有着深厚的技术基础和服务优势，Here地图有望借助腾讯实现曲线救国。

高德凭借着地图导航领域多年的口碑和经验积累，截至2017年末，高德地图车机版已经在前装领域累计登录了20余个汽车品牌的超200个车型，在后装领域也已经与120家厂商达成合作，成为近400款后装车机车镜产品的标配导航。加上阿里的战略指导和扶持，高德地图潜在价值相当丰厚。

百度地图就更不用说了，不仅与首汽约车达成战略合作，进入了网约车市场；其本身对无人驾驶的研发与AI技术的探索能够全力加码百度地图业务，作为现如今地图导航类应用中的巨头，百度地图也是不容小觑的强硬对手。

总的来说，随着Here地图的回归以及网约车市场的动荡不安，地图导航类应用领域也将发生一次大的格局演变，很有可能促成BAT三分天下的局势。尽管他们进军出行市场各存痛点，但在强硬的后台实力下，安全、品质出行是大趋势，地图导航类应用拥有非常广阔且丰富的想象空间。

文/刘旷公众号，ID：liukuang110

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