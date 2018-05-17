»ÝÖÝÊ×¼Ò3D´òÓ¡¼¼ÊõÁÙ´²Ó¦ÓÃÑÐ¾¿ÖÐÐÄ¹ÒÅÆ

¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ 2018-05-17 10:12
5ÔÂ15ÈÕ£¬»ÝÖÝÊ×¼Ò3D´òÓ¡¼¼ÊõÁÙ´²Ó¦ÓÃÑÐ¾¿ÖÐÐÄÔÚÊÐµÚÈýÈËÃñÒ½ÔºÕýÊ½¹ÒÅÆ³ÉÁ¢¡£
5ÔÂ15ÈÕ£¬»ÝÖÝÊ×¼Ò3D´òÓ¡¼¼ÊõÁÙ´²Ó¦ÓÃÑÐ¾¿ÖÐÐÄÔÚÊÐµÚÈýÈËÃñÒ½ÔºÕýÊ½¹ÒÅÆ³ÉÁ¢¡£
½üÄêÀ´£¬ÓÉÓÚÎÒ¹úÔÚÏÈÌìÐÔ»ûÐÎ¡¢Æ÷¹Ù¹¦ÄÜË¥½ßµÈ¸÷ÖÖÔÒòÒýÆðµÄ×éÖ¯Æ÷¹ÙÈ±ËðÈ±Ê§µÈ¼²²¡ÉÏ£¬ÆäÐÞ¸´¡¢ÖØ½¨¡¢Æ÷¹ÙÌæ´úµÈÐèÒª´óÁ¿¡¢¸öÐÔ»¯¿ÆÑ§¾«×¼µÄÖÎÁÆ·½·¨ºÍÒ½ÓÃÉúÎï²ÄÁÏ¡£È»¶ø£¬ÊÜÖî¶à¹Ø¼ü¼¼ÊõµÄÓ°Ïì£¬Ä¿Ç°Ó¦ÓÃÓÚÈËÌåµÄÒ½ÓÃÉúÎï²ÄÁÏ£¬³ýÉÙÊý¿ÉÒÔ¹ú²ú£¬Ö÷ÒªÒÀÀµÓÚ¹úÍâ½ø¿Ú£¬ÆÈÇÐÐèÒª3D´òÓ¡ÕâÀàÐÂÐÍ¼¼ÊõÀ´ÐÖú¹¥¿ËÄÑ¹Ø¡£
¾Ý½éÉÜ£¬³ÉÁ¢ºóµÄÑÐ¾¿ÖÐÐÄ½«ÖÂÁ¦ÓÚÍ»ÆÆÔö²ÄÖÆÔì£¨¼´3D´òÓ¡£©ÔÚÁÙ´²Ò½ÁÆÓ¦ÓÃÖÐµÄºËÐÄÓë¹Ø¼ü¼¼Êõ£¬Ìá¸ß×ÔÖ÷´´ÐÂÄÜÁ¦£¬¼Ó¿ìÒ½ÓÃÉúÎï²ÄÁÏ¹ú²ú»¯£¬´Ù½øÉúÎïÒ½Ò©¼ÆËã»úÈí¼þ¡¢Ò½ÓÃÉúÎï²ÄÁÏ¿ª·¢ºÍÁÙ´²Ò½ÁÆ¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹£¬ÍÆ¶¯3D´òÓ¡¼¼ÊõÔÚÁÙ´²Ò½ÁÆ¡¢Ò½Ñ§½ÌÓý¡¢Ò½ÓÃÉúÎï²ÄÁÏ¿ª·¢µÈÁìÓòµÄÓ¦ÓÃ¡£
¾ÝÍ¸Â¶£¬ÊÐµÚÈýÈËÃñÒ½ÔºÓë¹ãÖÝÒ½¿Æ´óÑ§¸½ÊôµÚÈýÒ½Ôº½«ºÏ×÷³ï°ì»ÝÖÝÊÐ¹Ç¿Æ3D´òÓ¡¹¤³ÌÑÐ¾¿ÖÐÐÄ£¬ÖÂÁ¦ÓÚ3D´òÓ¡¼¼ÊõÔÚ¹Ç¿ÆÖÐµÄÓ¦ÓÃ£¬²¢ÐÎ³É¸ÃÖÐÐÄ×ÔÓÐµÄºËÐÄ¼¼ÊõºÍ¿ÆÑÐ³É¹û£¬ÍÆ¶¯¿Æ¼¼³É¹ûµÄ²úÒµ»¯¡¢¹æÄ£»¯¡£
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214751-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ
ÔÚµÚ¶þ½ìÊÀ½çÖÇÄÜ´ó»áÉÏ£¬ÖÜºèµtÊ×ÏÈ±íÊ¾×Ô¼º·Ç³£ÆÚ´ýÎÞÈË¼ÝÊ»Æû³µ£¬¹ú¼ÒÒ²ÓÐ¹æ»®£¬2020ÄêÖÇÄÜÆû³µÐÂ³µÕ¼±È»áµ½50£¥£¬Level 3¼¶±ðÎÞÈË¼ÝÊ»¿ÉÕ¼10£¥¡£
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£