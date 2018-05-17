¡¡
Ö÷Ò³ > ²úÒµ > ÐÂ²ÄÁÏ > ÕýÎÄ

CooksongoldÎª3D´òÓ¡ÊÖ±íÌá¹©18K 5Nºì½ð·Û

µãÆÀ

¿Æ¼¼´«Ã½Íø 3D´òÓ¡ÔÚÏß 2018-05-17 10:13

Precious AM·ÛÄ©(ºÍEOS PRECIOUS M80)¹©Ó¦ÉÌCooksongold½«ÏòÖÆ±íÊ¦Michiel HolthinrichsÌá¹©Æä18K 5Nºì½ð£¬ÒÔÉú²úÆä¶ÀÌØµÄOrnament 1 3D´òÓ¡Íó±íÄ£ÐÍµÄ¶À¼Ò»Æ½ð

Precious AM·ÛÄ©(ºÍEOS PRECIOUS M80)¹©Ó¦ÉÌCooksongold½«ÏòÖÆ±íÊ¦Michiel HolthinrichsÌá¹©Æä18K 5Nºì½ð£¬ÒÔÉú²úÆä¶ÀÌØµÄOrnament 1 3D´òÓ¡Íó±íÄ£ÐÍµÄ¶À¼Ò»Æ½ð°æ±¾¡£MichielÊÇµÚÒ»¸ö³¢ÊÔ½«3D´òÓ¡×÷ÎªÉè¼ÆÊ¦ÊÖ±íÖÆÔì¹¤¾ßµÄÈË£¬²¢ÇÒÆä½á¹ûÁîÈËÓ¡ÏóÉî¿Ì¡£

CooksongoldÎª3D´òÓ¡ÊÖ±íÌá¹©18K 5Nºì½ð·Û

3D´òÓ¡»½ÆðÁËÐÂµÄË¼Î¬·½Ê½£¬Îª´«Í³ÉÏ²»Ì«ÊµÏÖ»òºÜÄÑÊµÏÖµÄÐÂÉè¼Æ´´ÔìÁË¿ÉÄÜÐÔ¡£ËüÓÐ¿ÉÄÜÔÚ´«Í³ÖÆ±íÒµÖÐµÄÕýÊ½Éè¼ÆºÍÎ´À´»úÖÆ·½Ãæ¿ª´´È«ÐÂÇÒÓÐÈ¤µÄ¿ÉÄÜÐÔ¡£

CooksongoldÎª3D´òÓ¡ÊÖ±íÌá¹©18K 5Nºì½ð·Û

Ã¿¼þOrnament 1×Ü¹²ÐèÒª´óÔ¼60¸öÐ¡Ê±²ÅÄÜÉú²ú£¬ÆäÖÐ°üÀ¨´òÓ¡ºÍÊÖ¹¤´¦Àí£¬»¹Òª¼ì²é»úÐ¾£¬ÖÆ×÷ÊÖ±íµÄÊÖ¹¤²¿·Ö¡£¾ÝÁË½â£¬ÏÂÒ»²½½«Õë¶Ô»Æ½ð½øÐÐ´òÓ¡¡£

CooksongoldÎª3D´òÓ¡ÊÖ±íÌá¹©18K 5Nºì½ð·Û

18kºì½ðÊÇ18k½ðµÄÒ»ÖÖ£¬ÓÉ75%µÄ»Æ½ðºÍ25%µÄÆäËû½ðÊôºÏ³É£¬ÑÕÉ«ÎªºìÉ«¶øµÃÃû¡£ÒòËùÊ¹ÓÃµÄÆäËû½ðÊôµÄÖÖÀàºÍ±ÈÀý²»Í¬£¬18kºì½ðµÄÑÕÉ«ºÍ³É·ÖÒ²ÓÐÇø±ð¡£×î³£¼ûµÄÒÔÍ­ÎªÖ÷µÄºÏ½ð£¬ÑÕÉ«ÊÇÆ¯ÁÁµÄ°µºìÉ«£¬±»¸³ÓèÁËÒ»¸öÀËÂþµÄÃû×Ö£ºÃµ¹å½ð¡£ÕâÖÖÌØÊâÈÚºÏÔì¾Í³öµÄ18kºì½ðÈçË¿³ñ°ã»ªÀö¡¢Ìì¶ìÈÞ°ãÏ¸ÄåµÄÉ«Ôó·ÅÉä×ÅÓÅÑÅ¶ø¶ÀÌØµÄ¹âÃ¢¡£ÒòÆäÃÀÀöµÄÉ«ÔóºÍÁ¼ºÃµÄÔìÐÍÌØÐÔ£¬±»¹ã·ºÓÃÓÚÊ×ÊÎÉè¼ÆºÍ¼Ó¹¤£¬ÉîÊÜÈËÃÇµÄÏ²°®¡£

±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214752-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm

(ÔðÈÎ±à¼­£ºÏÄÐú)
±êÇ©:3D´òÓ¡ºì½ð·Û

1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ­´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ­´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»

2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑ­ÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô­×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»

3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£

4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦Ð­Öú´¦Àí¡£

ÔÄ¶ÁÑÓÕ¹
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹ØÖÇ¿â¿Æ¼¼ÐÂÎÅÔÄ¶Á
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼ÒªÎÅ

µç×Ó³ÇÎïÒµ£º´´ÐÂ´òÔìÊµÖÁÃû¹éµÄÔ°ÇøÎïÒµ¿¬Ä£

³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä

¿Æ¼¼´«Ã½Íø´´¿Í±Ø¶Á¿Æ¼¼ÐÂÎÅ

Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ

Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ

¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÃ¿ÈÕ¾«Ñ¡ÔÄ¶Á

ÖÜºèµt£ºÌØË¹À­³öÒ»¿îÎÞÈË¼ÝÊ»Æû³µ ÎÒ¾ÍÄÜ½Ù³Ö

ÔÚµÚ¶þ½ìÊÀ½çÖÇÄÜ´ó»áÉÏ£¬ÖÜºèµtÊ×ÏÈ±íÊ¾×Ô¼º·Ç³£ÆÚ´ýÎÞÈË¼ÝÊ»Æû³µ£¬¹ú¼ÒÒ²ÓÐ¹æ»®£¬2020ÄêÖÇÄÜÆû³µÐÂ³µÕ¼±È»áµ½50£¥£¬Level 3¼¶±ðÎÞÈË¼ÝÊ»¿ÉÕ¼10£¥¡£

¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼×¨Ìâ
µÚÎå½ì520ÃÀÈÝÊ¦½Ú·¢²¼»áôßµÚÊ®½ìÖÐ¹úÃÀÈÝÁìÐä¸ß·åÂÛÌ³-¿Æ¼¼´«Ã½Íø
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹Ø¿Æ¼¼ÐÂÎÅ±¨µÀ
ÐÂÎÅ
¾Û½¹
ÔçÍí±¨
·ÃÌ¸
ÆÀÂÛ
Í·Ìõ
ÒªÎÅ
ÖÇ¿â
²úÒµÔ°
·õ»¯Æ÷
Õþ²ß
ÏîÄ¿
´´ÐÂ
´´¿Í
´´Í¶
²úÆ·
ÈÚ×Ê
²úÒµ
ÐÅÏ¢¼¼Êõ½ÚÄÜ»·±£
ÐÂ²ÄÁÏÐÂÄÜÔ´
ÉúÎïÒ½Ò©
ÖÆÔìÒµ
ÊÐ³¡
ÆóÒµ
½ðÈÚ
µçÉÌ
»î¶¯
Ã½Ìå
»ã±à
Òµ½ç
Ô­´´
×¨Ìâ
¹ÛÊÓÆµ
ÀÀÍ¼¿â
×¨À¸»ã
¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½Íø

¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£

¹ØÓÚÍøÕ¾|·¨ÂÉ¹ËÎÊ|Í¨Öª¹«¸æ|°æÈ¨ÉùÃ÷|¹ã¸æ·þÎñ|Òâ¼û·´À¡|ÓÑÇéÁ´½Ó|ÍøÕ¾µØÍ¼|RRS¶©ÔÄ|TAG±êÇ©

°æÈ¨ËùÓÐ ¿Æ¼¼´«Ã½Íø Copyright © 2013-2016 ¹¤ÉÌ¾ÖÔÁICP±¸13029705ºÅ

Î¢ÐÅ
Î¢²©
RSS