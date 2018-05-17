°Ä´óÀûÑÇÔì9Ã×¸ß3D´òÓ¡»ú£º¿ÉÖÆ×÷·É»úÇ±Í§Íâ¿Ç

¿Æ¼¼´«Ã½Íø ITÖ®¼Ò 2018-05-17 12:01
¸ù¾ÝÐÂ»ªÉçµÄÏûÏ¢£¬°Ä´óÀûÑÇÒ»¼ÒÖÆÔìÆóÒµTitomic¹«Ë¾±íÊ¾Ôì³öÁËÄ¿Ç°È«Çò¹æÄ£×î´ó¡¢ËÙ¶È×î¿ìµÄ½ðÊô3£Ä´òÓ¡»ú£¬ÏÖÒÑ¿ªÊ¼Æô¶¯¡£
¸ù¾ÝÐÂ»ªÉçµÄÏûÏ¢£¬°Ä´óÀûÑÇÒ»¼ÒÖÆÔìÆóÒµTitomic¹«Ë¾±íÊ¾Ôì³öÁËÄ¿Ç°È«Çò¹æÄ£×î´ó¡¢ËÙ¶È×î¿ìµÄ½ðÊô3D´òÓ¡»ú£¬ÏÖÒÑ¿ªÊ¼Æô¶¯¡£
¾ÝÏ¤£¬ÕâÌ¨½ðÊô3D´òÓ¡»ú³¤9Ã×¡¢¿í3Ã×¡¢¸ß1.5Ã×£¬ÎÞÐèÈÛÁ¶¹¤ÒÕ±ã¿É½«²»Í¬µÄ½ðÊô²ÄÁÏÈÛºÏ£¬ÄÜ¹»ÖÆÔì»úÒí¡¢Ç±Í§Íâ¿ÇµÈ´óÐÍ¸´ÔÓ²¿¼þ¡£
ITÖ®¼ÒÖ®Ç°Ôø±¨µÀ£¬¹úÍâÁ½Î»¿ÆÑ§¼Ò¾ÍÀûÓÃ3D´òÓ¡À´´òÔì·¿×Ó£¬¼òÖ±¾ÍÊÇÐ¡²ËÒ»µú¡£Á½Î»20¶àËêµÄº½¿Õ¹¤³ÌÊ¦¹ýÈ¥Á½ÄêÒ»Ö±ÔÚÖÆÔì»ð¼ý£¬¶øÕâËÒ»ð¼ýµÄËùÓÐÁã²¿¼þ¶¼Ö»ÓÃ3D´òÓ¡»úÀ´´òÔì¡£ËûÃÇÏ£Íû½«ÈËÀà´ÓÖÆÔìÁ÷³ÌÀïÒÆ³ý£¬Í¬Ê±Ò²ÈÃ»ð¼ýÖÆÔìµÄ³É±¾¸ü±ãÒË£¬´òÔìÊ±¼ä¸üÑ¸ËÙ¡£Èç½ñ»ð¼ý·¢ÉäµÄÏÖÐÐ¼Û¸ñÔÚ1ÒÚÃÀÔª×óÓÒ£¬ËûÃÇÏ£ÍûÔÚËÄÄêÄÚ¼Û¸ñÄÜ½µÖÁÒ»Ç§ÍòÃÀÔª¡£
3D´òÓ¡Ïà±È´«Í³µÄÖÆÔì·½·¨¸üÁé»î£¬»¹¿ÉÊµÏÖÁã·ÏÁÏ¼Ó¹¤£¬ÒÔ¼õÉÙ»·¾³ÎÛÈ¾£¬ÏàÐÅÔÚÎ´À´»áµÃµ½¸ü¼Ó¹ã·ºµÄÀûÓÃ¡£
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214757-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ
ÔÚµÚ¶þ½ìÊÀ½çÖÇÄÜ´ó»áÉÏ£¬ÖÜºèµtÊ×ÏÈ±íÊ¾×Ô¼º·Ç³£ÆÚ´ýÎÞÈË¼ÝÊ»Æû³µ£¬¹ú¼ÒÒ²ÓÐ¹æ»®£¬2020ÄêÖÇÄÜÆû³µÐÂ³µÕ¼±È»áµ½50£¥£¬Level 3¼¶±ðÎÞÈË¼ÝÊ»¿ÉÕ¼10£¥¡£
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£