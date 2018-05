ÃÀ¹ú²ÎÒéÔº·ñ¾öFCCÐÂ·¨¹æ£º½«»Ö¸´ÍøÂçÖÐÁ¢·¨°¸

美国参议院否决FCC新法规:将恢复网络中立法案

(原标题:Senate approves bill in bid to retain US net neutrality)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月17日消息,据CNBC报道,美国国会参议院刚刚举行投票,以52票反对、47票反对的结果驳回了联邦通信委员会(FCC)废除网络中立法案的决定。该法案是奥巴马政府于2015年制定的,被认为具有里程碑意义。现在还不清楚国会众议院是否会就该议题进行投票,不过白宫曾对FCC修订的新法规表示支持,不愿恢复网络中立法案。

许多政治家认为,网络中立法案的议题将激励更多年轻投票者参与到今年的国会选举投票中来。大量民调显示,网络中立法案在民众中的支持率非常高。去年11月份,FCC宣布将废除网络中立法案,该法案旨在禁止互联网服务提供商屏蔽某些网站,或降低这些网站的访问速度,亦或向访问某在线内容的用户收取额外费用。

而由FCC制定的新法规要求互联网服务提供商提前告知消费者哪些网站将被屏蔽、被减慢访问速度、或提供额外付费“专线”。上周,FCC称将在今年6月11日正式废除网络中立法案,并开始实施于去年11月份通过的新法规。新法规赋予了电信运营商们更多的权力,甚至会改变消费者访问互联网的方式。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214762-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm