外媒：中国人对新技术更开放 无人店模式更适合中国

科技传媒网讯 网易科技新闻5月17日消息，据福布斯杂志报道，中国先是有了无人机，随后又测试无人船，现在没有人类员工的各种门店也悄然出现。无人店虽然并非中国所独有，但在中国发展却更为迅猛，并且还有更大的增长空间。

（图示：在天津这个自动化京东商城里，顾客可以通过手机上的二维码和面部识别技术来支付款项，无需任何员工帮助）

今年1月份，中国互联网巨头阿里巴巴(Alibaba)和互联网服务提供商腾讯控股(Tencent Holdings)旗下的金融技术子公司分别开设了自动化无人店。此外，总部位于北京的在线零售商京东(JD.com)本月也推出了其最大的无人店，占地面积为246平方米。京东计划在中国各地运营数万家无人店，其首家“全自动”无人店早在去年12月30日就已经开张。

无人店的扩张选择了正确的国家。由于国内劳动力市场环境发生变化，而在普通大众中拥有正确技术和开放性的企业家们将会获得新的技术形式，这些无人店有望在中国消费者中迅速赢得青睐。

人类员工想从事更高级别工作

在中国，人口老龄化、人口增长速度放缓以及人们想要逃离低端工作岗位的渴望，都在挑战传统的零售商，他们不再想要被限制在收银台中。随着个人财富的增长，中国出生率已经下降了大约20年，去年的生育率仅为1.24%。

法国投资银行Natixis的首席亚太经济学家艾丽西亚・加西亚・埃雷罗（Alicia Garcia Herrero）表示:“人口老龄化是导致中国未来劳动力短缺是第一个因素。第二个因素是顺着梯子往上爬，‘售货员’或‘收银员’不再被视为‘体面的工作’。

1990年以后出生的人被描述为“中国的跳槽一代”，因为他们为了追求更高的薪水、更高的职位或更高的地位而不断更换工作。

技术支持

据《福布斯》杂志2017年发布的数据显示，中国无人店的经营者拥有与美国亚马逊(Amazon)类似的技术能力。由于中国整体经济的增长，互联网公司总体上已经获得了类似技术。《福布斯》撰稿人劳伦・迪莉莎・科尔曼（Lauren deLisa Coleman）说，有些人现在预测，中国将代替硅谷，成为“通过技术进行未来验证的公司”的中心。

京东已经建立了面部识别和移动支付功能，使其门店的收银台自动化。新闻网站Yicai Global报道称，当顾客将商品送到收银台时，阿里巴巴旗下金融科技公司门店货架上的传感器可以读取价格。在腾讯300平方米的上海门店中，购物者可以利用手机上的微信支付。

中国技术企业家、美国商会上海信息技术委员会(IT committee)前主席丹尼・莱文森(Danny Levinson)表示，在中国，广泛的互联网接入服务将进一步帮助门店实现自动化。他说：“无人店依靠互联网连接来帮助处理移动交易，而中国的地理互联网渗透率非常高，令人羡慕。这意味着，即使没有人敢涉足的领域，也能存在无人零售。”

实验心态

中国消费者也乐于拥抱新技术，这是促使自动化门店腾飞的另一个因素。有数据显示，到2017年中期，中国7.24亿手机用户中超过35%的人“经常”使用移动支付。科技新闻网站TechNode表示，智能手机在13.7亿人口中的渗透率，加上那些需要购物“效率”的城市通勤者，都对无人店发展提供了更多刺激。

（图示：2018年4月23日，阿里巴巴集团董事局主席马云在天津发表演讲。今年1月份，阿里巴巴旗下金融科技子公司蚂蚁金服开设了一家自动化门店）

市场研究机构Gartner表示，现在，中国消费者很可能会自信地走进自动化门店。他称:“由于中国消费者对新技术的态度更为开放，这可能会让无人店更快腾飞。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214769-1.html

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