　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

从企业前20强财报看行业风向：光伏凛冬将至？

点评

科技传媒网 OFweek太阳能光伏网 2018-05-17 15:06

体现在光伏企业的财报上面，在已公布财报的企业中，大多数光伏企业取得了不错的成绩。但是与往年一片欣欣向荣不同的是，今年已经有不少企业略显颓势。

时间来到五月中旬，各大企业都已经公布了一季报。根据国家能源局公布的数据，今年一季度光伏新增装机达9.65GW，同增22%；其中分布式7.69GW的装机成为2018的开年惊喜，市场保持火热。体现在光伏企业的财报上面，在已公布财报的企业中，大多数光伏企业取得了不错的成绩。但是与往年一片欣欣向荣不同的是，今年已经有不少企业略显颓势。

从企业前20强财报看行业风向：光伏凛冬将至？

超三分之一企业营收增幅为负

从营收角度来看，营收超过5亿元的企业接近59%。特变电工以80.1亿元的营收遥遥领先，通威股份及正泰电器分别以52.2亿元及50.1亿元紧随其后。其他营收在30亿元以上的还有隆基股份及中利集团企等。

营收增幅超过100%的企业有5家，分别为三超新材（250.9%）、易成新能（194.1%）、岱勒新材（168.1%）、京运通（156.8%）、易世达（105.4%）。值得注意的是，营收取得正向增长的企业占到63%，超过三分之一的企业营收增长为负。而在去年三季度，获得营收增长的企业达到83%。今年一季度营收增长为负的企业中，不乏中来股份、协鑫集成、珈伟股份、林洋能源等去年业绩表现较为亮眼的企业，营收降幅最大的企业是天龙光电，达到-77.2%。营收金额第一的特变电工其营收增幅接近-2%。

争霸前20强

净利润方面，87%的企业获得了盈利，其中超过三分之一的企业盈利在1亿元以上。净利润在5亿元以上的企业有东旭蓝天（10.84）、正泰电器（6.13）、隆基股份（5.43）、特变电工（5.01）四家，其中东旭蓝天净利润超过10亿元，独领风骚。增幅方面，有65%的企业获得了净利正向增长，京运通以6714%的净利增长笑傲群雄，另外东旭蓝天也有2909%的增幅，如此高幅度的增长令人咋舌。

从企业前20强财报看行业风向：光伏凛冬将至？

其中东旭蓝天综合在金额及增幅两个方面一枝独秀。但值得一提的是，根据东旭蓝天财报，该公司在今年一季度通过房地产资产转让获得了近10亿元的非经常性损益，简单的加减法就可知，一季度东旭蓝天在光伏领域获取的净利润金额并不大。而正泰电器业务包括低压电器和光伏业务，根据其2017年财报，光伏业务营收占总其营收的40%左右。所以综合来看，今年一季度纯粹在光伏领域获得的利润仍然以隆基股份为首。

从企业前20强财报看行业风向：光伏凛冬将至？

除此之外，有6家企业净利润为负，近35%的企业净利增幅为负。其中海润光伏净亏1.96亿元，协鑫集成净亏1.47亿元，航天机电净亏1.35亿元。而珈伟股份（-74%）、清源股份（-75%）、拓日新能（-82%）、恒星科技（-89%）几家企业的净利下降在70%以上。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214770-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:光伏发电光伏企业太阳能

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

山东台儿庄规范居民住宅户用光伏推广应用

城市规划区及城边村、镇区规划控制区，主要道路（国道、省道、县道、高速）两侧300米内区域不再审批光伏发电项目。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS