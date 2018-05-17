从企业前20强财报看行业风向：光伏凛冬将至？

体现在光伏企业的财报上面，在已公布财报的企业中，大多数光伏企业取得了不错的成绩。但是与往年一片欣欣向荣不同的是，今年已经有不少企业略显颓势。
时间来到五月中旬，各大企业都已经公布了一季报。根据国家能源局公布的数据，今年一季度光伏新增装机达9.65GW，同增22%；其中分布式7.69GW的装机成为2018的开年惊喜，市场保持火热。体现在光伏企业的财报上面，在已公布财报的企业中，大多数光伏企业取得了不错的成绩。但是与往年一片欣欣向荣不同的是，今年已经有不少企业略显颓势。
超三分之一企业营收增幅为负
从营收角度来看，营收超过5亿元的企业接近59%。特变电工以80.1亿元的营收遥遥领先，通威股份及正泰电器分别以52.2亿元及50.1亿元紧随其后。其他营收在30亿元以上的还有隆基股份及中利集团企等。
营收增幅超过100%的企业有5家，分别为三超新材（250.9%）、易成新能（194.1%）、岱勒新材（168.1%）、京运通（156.8%）、易世达（105.4%）。值得注意的是，营收取得正向增长的企业占到63%，超过三分之一的企业营收增长为负。而在去年三季度，获得营收增长的企业达到83%。今年一季度营收增长为负的企业中，不乏中来股份、协鑫集成、珈伟股份、林洋能源等去年业绩表现较为亮眼的企业，营收降幅最大的企业是天龙光电，达到-77.2%。营收金额第一的特变电工其营收增幅接近-2%。
争霸前20强
净利润方面，87%的企业获得了盈利，其中超过三分之一的企业盈利在1亿元以上。净利润在5亿元以上的企业有东旭蓝天（10.84）、正泰电器（6.13）、隆基股份（5.43）、特变电工（5.01）四家，其中东旭蓝天净利润超过10亿元，独领风骚。增幅方面，有65%的企业获得了净利正向增长，京运通以6714%的净利增长笑傲群雄，另外东旭蓝天也有2909%的增幅，如此高幅度的增长令人咋舌。
其中东旭蓝天综合在金额及增幅两个方面一枝独秀。但值得一提的是，根据东旭蓝天财报，该公司在今年一季度通过房地产资产转让获得了近10亿元的非经常性损益，简单的加减法就可知，一季度东旭蓝天在光伏领域获取的净利润金额并不大。而正泰电器业务包括低压电器和光伏业务，根据其2017年财报，光伏业务营收占总其营收的40%左右。所以综合来看，今年一季度纯粹在光伏领域获得的利润仍然以隆基股份为首。
除此之外，有6家企业净利润为负，近35%的企业净利增幅为负。其中海润光伏净亏1.96亿元，协鑫集成净亏1.47亿元，航天机电净亏1.35亿元。而珈伟股份（-74%）、清源股份（-75%）、拓日新能（-82%）、恒星科技（-89%）几家企业的净利下降在70%以上。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214770-1.html
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