山东台儿庄规范居民住宅户用光伏推广应用

近日，山东省枣庄市台儿庄区发布了《关于进一步规范居民住宅户用光伏推广应用工作的通知》。该通知指出，为全面加强我区居民住宅户用光伏规范管理，最大程度杜绝项目建设安全隐患，进一步优化城乡环境，提升城市形象，结合我区实际，严格控制居民住宅户用光伏项目建设范围。城市规划区及城边村、镇区规划控制区，主要道路（国道、省道、县道、高速）两侧300米内区域不再审批光伏发电项目。

此外，居民住宅户用光伏发电项目建设安装时，在确保自身结构安全及“不超屋顶范围、不超建筑最高点”的前提下，必须符合“防违控违”要求，严禁以光伏推广应用名义搭建违法建筑。各镇（街）、区城管局要将光伏项目纳入网格化巡查内容，发现违建按“即查即拆”要求及时处理。

具体内容：

一、严格建设范围。为全面加强我区居民住宅户用光伏规范管理，最大程度杜绝项目建设安全隐患，进一步优化城乡环境，提升城市形象，结合我区实际，严格控制居民住宅户用光伏项目建设范围。城市规划区及城边村、镇区规划控制区，主要道路（国道、省道、县道、高速）两侧300米内区域不再审批光伏发电项目。

二、规范项目选址。光伏发电项目应建设产权无纠纷或归属无争议的建筑屋顶，同时兼顾建筑屋顶的安全条件，项目设计时必须综合考虑防水、防风、防火、防雷、屋顶荷载及发电功率等各类因素，并与建筑屋顶、外立面及周边环境相协调。对已列入危房的或者房屋内有生产活动，房屋内物品储存的火灾危险性为甲类、乙类的住宅建筑，严禁安装户用光伏发电系统。属地村（居）委会要严格把关，对房屋产权及相关特性经审核确认后出具《房屋归属证明》，报镇（街）有关部门予以审核。

三、严禁违规搭建。居民住宅户用光伏发电项目建设安装时，在确保自身结构安全及“不超屋顶范围、不超建筑最高点”的前提下，必须符合“防违控违”要求，严禁以光伏推广应用名义搭建违法建筑。各镇（街）、区城管局要将光伏项目纳入网格化巡查内容，发现违建按“即查即拆”要求及时处理。

四、实施带图审查。为确保户用光伏发电项目建设符合“无违建”要求，在项目开工建设前，申请人须提供项目设计方案及施工图纸，经属地镇（街）、区城管局带图审查与现场核查，出具《无违建审查证明》后方可按图施工。相关图纸及证明作为并网验收的要求，确保户用光伏发电项目合法合规。

五、严格并网验收。台儿庄供电部依据《小型户用光伏发电系统并网技术规定》等有关规定进行并网受理，对申请并网的项目需取得属地镇（街）、区城管局出具的《无违建审查证明》后方可实施并网验收，对并网条件、施工图纸及相关资料进行严格比对、核查，并按要求及时出具《项目验收意见书》，确保户用光伏发电项目安全并网。

六、加强监督检查。区发改、住建、城管、国土、规划、经信、供电及属地镇（街）等相关单位组成联合检查组，对已建成的居民住宅户用光伏发电项目进行分期分批抽检，对提供虚假资料、使用伪劣产品、涉嫌违章搭建、不按规范设计施工等行为按照职责权限进行严厉查处，并按处罚决定等相关要求落实整改措施，整改不到位的，对未并网的暂缓并网或不予出具《项目验收意见书》，已并网的解除并网，待整改验收合格后恢复并网。

七、建立黑名单制度。按照“谁建设、谁负责”的原则，对连续多次未按要求实施建设、以光伏推广应用名义承诺或搭建违章建筑、要求整改而拒绝落实整改、蓄意扰乱市场行为的户用光伏建设企业，一经查实，纳入行业黑名单管理，并向社会公开发布，供电部门对其所承建的户用光伏发展项目暂缓或不予并网。

八、强化行业自律。进一步加强行业自律管理，规范行业经营秩序。同时，加大居民住宅户用光伏科普宣传力度，积极普及光伏发电知识，通过户用光伏示范项目、标杆企业评选等活动，推广先进光伏技术和产品，努力营造光伏发电行业健康发展的良好环境。

各镇（街）及有关部门要高度重视，加强领导，精心组织，确保居民住宅户用光伏规范管理工作落到实处、取得实效。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214771-1.html

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