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我国大力推广清洁能源 2017年煤炭比重下降约1.7%

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科技传媒网 电缆网 2018-05-17 15:15

为了促进相关产业的健康可持续发展，我国正在大力推广清洁能源，经初步核算，2017年，全国能源消费总量比上年增长约2．9％。

为了促进相关产业的健康可持续发展，我国正在大力推广清洁能源，经初步核算，2017年，全国能源消费总量比上年增长约2．9％。煤炭所占比重下降约1．7个百分点，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约1．5个百分点。

我国大力推广清洁能源 2017年煤炭比重下降约1.7%

随着能源消费革命不断深化，国家治理大气环境、控制煤炭消费总量等措施的进一步落实，我国用能方式不断改善，能源利用效率不断提高，非化石能源对煤炭的替代作用不断增强，能源清洁高效利用成效进一步显现，能源消费结构明显优化，节能降耗取得新成效。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214772-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:我国煤炭清洁能源2017年1.73亿

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