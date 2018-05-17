我国大力推广清洁能源 2017年煤炭比重下降约1.7%

为了促进相关产业的健康可持续发展，我国正在大力推广清洁能源，经初步核算，2017年，全国能源消费总量比上年增长约2．9％。
为了促进相关产业的健康可持续发展，我国正在大力推广清洁能源，经初步核算，2017年，全国能源消费总量比上年增长约2．9％。煤炭所占比重下降约1．7个百分点，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约1．5个百分点。
随着能源消费革命不断深化，国家治理大气环境、控制煤炭消费总量等措施的进一步落实，我国用能方式不断改善，能源利用效率不断提高，非化石能源对煤炭的替代作用不断增强，能源清洁高效利用成效进一步显现，能源消费结构明显优化，节能降耗取得新成效。
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